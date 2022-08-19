Türkiye Gazetesi

Ukrayna’nın Lviv şehrinde dün gerçekleşen tarihi zirvenin yankıları dünya basınında geniş yer buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Zaporijjya Nükleer Santrali’nde yaşanan çatışmalar nedeniyle bölgede oluşan risk konusunda endişelerini getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Yeni Çernobil olmasın" uyarısı uluslararası medyada da geniş yer buldu. Üçlü zirvede ayrıca tahıl koridoru, Ukrayna’nın yeniden inşa edilmesi gibi konular ele alındı.

Basın toplantısı sırasında ilginç bir olay da yaşandı. Reuters’ta yer alan habere göre, toplantıda Ukraynaca konuşmayı tercih eden Zelenskiy, tercümanının İngilizceye eksik çeviri yapması nedeniyle duruma müdahale etti. Tercümanın hızlıca “Ukrayna’ya zafer” şeklinde yanıt vermesinin ardından rahatsız olduğu görülen Zelenskiy, tercümana bakarak “Çok teşekkürler. Bu önemliydi” dedi.

Zelenskiy, İngilizce olarak “Bu sorunun çözülemeyeceğini, zira her gün Rus tarafından ateş açıldığını söyledim. Ayrıca ‘Slava Ukrayini’ (Ukrayna’ya zafer) dedim” dedi.

Birinci Dünya Savaşı’nda Ukrayna milliyetçileri arasında yaygınlaşan “slava Ukrayini (Ukrayna’ya zafer)” ve “heroyam slava (kahramanlara zafer)” sloganları özellikle Rusya’nın Kırım’ı ilhak ettiği 2014 yılından itibaren ülkede yaygın bir biçimde kullanılıyor.



Tarihi zirve dünya basınında: Erdoğan ara bulucu olabilecek tek lider Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lviv'de katılımıyla Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldiği tarihi zirve sona erdi. Önemli kararların çıktığı zirve dünya medyasında da yankı buldu. Ajansların üçlü zirveyi son dakika olarak geçti, konuşmaları canlı yayınladı. Dünya medyasında Lviv’de yer alan başlıklarda öne çıkanlar…

Vladimir Zelenskiy: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşması sonrası küresel gıda probleminin azalmaya başladığını söyledi. Zelenskiy, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnet duyduğunu belirtti.