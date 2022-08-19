Türkiye Gazetesi

İngiltere’de yapılan yeni bir çalışma, covid-19 salgınında karantinanın etkileri ve halk sağlığı üzerindeki etkisini araştırdı, ortaya ise çarpıcı sonuçlar çıktı.

COVİD DIŞI HASTALIKLARDAN ÖLÜM ORANI ARTTI

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS)’nin paylaştığı verilere göre her hafta normalden 1000'den fazla insanın öldüğünü tespit etti. Bu, aşırı ölüm oranı beş yıllık ortalamadan yüzde 14,4 daha yüksek.



Salı günü yayınlanan Ulusal İstatistik Ofisi'nin Birleşik Krallık'taki aşırı ölüm rakamları, her hafta normalden yaklaşık 1000 fazla kişinin Covid dışındaki hastalıklardan ve koşullardan öldüğünü ortaya koydu. Öte yandan Haziran ayının başından bu yana, beş yıllık ortalamanın üzerinde, Covid ile ilgili olmayan yaklaşık 10.000 daha fazla ölüm kaydedildi, bu sayı haftada 1.089'a ulaştı. Aynı dönemde koronavirüsten ölen 2.811 insan sayısının üç katından fazla.

ONS analizi, yaşlanan nüfus değişikliklerini dikkate aldı ancak yine de 'önemli süregelen bir fazlalık' buldu.

VİRÜSTEN KAYNAKLANAN ÖLÜMLERİ GERİDE BIRAKABİLİR

Mevcut gidişat devam ederse, Covid dışı aşırı ölümlerin sayısı yakında bu yıl virüsten kaynaklanan ölümleri geride bırakacak ve Omicron dalgasından bile daha ölümcül olacak.

The Telegraph’da yer alan habere göre, Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) üzerinde devam eden baskının bir sonucu olarak tıbbi tedavideki gecikmelerle bağlantılı olma potansiyeli olduğundan, Sağlık Bakanlığı'nın ilgili sayılar hakkında soruşturma emri vermiş olabileceği düşünülüyor.

KANSER, DİYABET, KALP HASTALIKLARI TEDAVİLERİ AKSADI

Koronavirüs kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasağı; kanser, diyabet ve kalp hastalığı gibi durumlar için tedavileri geri itti ve İngiliz Kalp Vakfı yaptığı açıklamada, bulgulardan derin endişe duyduklarını belirtti. İnme (felç) derneği ise ölümlerde artış beklediğini söyledi.

“SAĞLIK BAKANLIĞI SORUŞTURMA EMRİ VERMİŞ OLABİLİR”

'Rahatsız edici' sayıda akıl sağlığı sorununa, tespit edilmemiş kanserlere ve kalp sorunlarına dikkat çeken özel özel bir aile hekimliği servisinin CEO'su Dr Charles Levinson, “Her hafta yüzlerce insan ölüyor, neler oluyor?” diyerek şaşırdığını belirtti ve şöyle konuştu:

“Bana göre sağlık hizmeti arama ve almadaki gecikmeler bu konudaki itici güçtür. Günlük covid istatistikleri ulusun dikkatini çekmesine rağmen bu korkunç rakamlara zar zor bakılıyor. Derhal tam ve acil bir hükümet soruşturması gerekiyor” dedi.

Sadece geçen hafta İngiltere genelindeki istatistikler, hastanelerdeki acil bakım standartlarının tüm zamanların en düşük seviyesine ulaştığını ve 20.000'den fazla hastanın tıbbi tedavi için 12 saatten fazla bekleme süresiyle karşı karşıya olduğunu gösterdi.

YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE GECİKME

Geçen hafta İngiltere genelindeki istatistikler, hastanelerdeki acil bakım standartlarının tüm zamanların en düşük seviyesine ulaştığını ve 20.000'den fazla hastanın tıbbi tedavi için 12 saatten fazla bekleme süresiyle karşı karşıya olduğunu gösterdi.

ÖLÜMLERİN ÇOĞU ÖNLENEBİLİR

Mevcut raporlara göre, bu ölümlerin çoğunluğu büyük ölçüde önlenebilir kalp, felç ve diyabetle ilgili durumlarla bağlantılı. Uzmanlar yükselişin arkasında yatanın temeline inmenin zor olabileceğini ancak Covid ile mücadeleye yönelik politikaların gerçek ve kalıcı etkisini anlamak istiyorsak bu zorunlu olduğunu belirtti.

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