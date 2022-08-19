Türkiye Gazetesi

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ilçesinde bir pazar yerini hedef aldı. Yerel kaynaklar, saldırıda 9 sivilin hayatını kaybettiğini, 28 kişinin de yaralandığını aktardı. Yaralılar sivil savunma ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Bölgedeki hastaneler, yaralıların tedavisi için tüm kan gruplarına ihtiyaç duyulduğunu belirterek çağrıda bulundu.

PKK/YPG’den El Bab’a roketli saldırı: Yerleşim yerlerini hedef aldılar Terör örgütü PKK/YPG, Suriye’nin El Bab ilçesine roketli saldırı düzenledi.

Tolga Karel babasının cenazesine yetişemedi, gömüldüğü anları paylaştı Oyunculuğu bırakıp Amerika’ya yerleşen Tolga Karel’in babası Tufan Karel, kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Karel cenazeye yetişemedi ancak eski eşi Günay Musayeva ve oğlu cenazede oradaydı. Eski oyuncu, babasının gömüldüğü anları paylaştı.