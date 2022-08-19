Türkiye Gazetesi

ABD’de itfaiyeci ve sağlık görevlisi Juan Carlos La Verde (34), itfaiyenin düzenlediği bir yarış için Florida’daki bir gölde yüzüyordu. Drone ile de yukarıdan kameraya alınan olayda aniden bir timsah belirerek La Verde’ye saldırdı. Dev timsah adamın kafa ve gövdesini ağzına alırken adam çırpınarak dişlerden kurtuldu ve yüzerek kendisini kıyıya attı.

SAATLER SÜREN AMELİYAT SONRASI HAYATA TUTUNDU

La Verde, kıyıda acil servis 911’i de bizzat kendisi aradı. Yoldan geçen birinin yardımıyla hastaneye kaldırılan adam, yüzünden ve kafatasından geçirdiği 6 saatlik ameliyat sonrasında hayata tutunmayı başardı. La Verde yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlattı: “Dişlerini hissettim. Hemen çenesini açmaya çalıştım. Açtığımda, ya ben onu çevirdim ya o beni çevirdi. Tam bilemiyorum. Benim kafamın karıştığı gibi onun da kafası karıştı. Öylece bırakıp gitti.” Kafatasının sağ tarafı eksik olan, çenesi de tellerle tutturulan La Verde’yi daha birçok ameliyat bekliyor.

Timsah çocuğun iki kolunu ve kafasını kopardı Endonezya'da 15 yaşındaki bir çocuk, timsah tarafından kapası koparılarak öldürüldü.