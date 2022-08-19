Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün gerçekleştirdikleri görüşmede Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'nin silahsızlandırılması gerektiğine dikkat çekti. Bölgede yaşanan çatışmalardan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’da endişesini dile getirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz” ifadelerini kullanırken, Guterres, "Zaporijya Nükleer Santrali'ne verilen herhangi bir zarar intihar olur" dedi.

Liderlerin nükleer santralin silahsızlandırılması çağrılarına Rusya’dan yanıt gecikmedi. Rusya, mart ayından bu yana kontrolünü elinde tuttuğu Zaporijya Nükleer Santrali’nin silahsızlandırılması ve santral çevresinde silahsız bölge oluşturulması çağrılarını reddetti.

‘SİLAHSIZLANDIRMA SANTRALİ DAHA DA SAVUNMASIZ HALE GETİRİR’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Başkan Yardımcısı Ivan Nechayev, “Silahsızlandırma santrali daha da savunmasız hale getirir” dedi. Nechayev, Rusya’nın durumu incelemek üzere Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) temsilcilerinin çok yakın zamanda tesisi ziyaret etmesini beklediklerini dile getirdi.

Nükleer santralde çalışan Ukraynalı işçiler, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda tesiste nükleer bir facia yaşanabileceği uyarısında bulunarak, “tesisin sürekli askeri saldırıların hedefi" olduğunu ifade etmişti.

Ukrayna halkı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine uydu kullanım hakkı satın aldı Ukraynalı ünlü TV sunucusu Serhiy Prytula, Ukrayna halkının bağışladığı paralar ile Serhiy Prytula Yardım Vakfı’nın Fin uydu şirketi ICEYE OY ile yaptığı anlaşma doğrultusunda yörüngede olan uydulardan biri için tam kullanım hakkı satın alındığını açıkladı.

Nükleer savaş çıkarsa 5 milyar insan ölebilir Bombaların oluşturacağı kül ve kurumun atmosfere girip güneş ışığını engelleyeceğini söyleyen uzmanlar, soğumanın zirve yapacağını ve yağışların düşeceğini belirtti.