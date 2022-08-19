Türkiye Gazetesi

Yeni Zelanda’da aralarında bavulların da bulunduğu terk edilmiş bir depoda bulunan ürünleri satın alan aile dehşeti yaşadı. Yeni Zelanda’da bir ailenin açık arttırmada satın aldığı bavullardan çıkan insan kalıntılarının 5 ve 10 yaşlarında iki çocuğa ait olduğu açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde Yeni Zelanda’da bir ailenin açık arttırmada satın aldığı bavullardan insan kalıntıları çıkmıştı. Yeni Zelanda’da aralarında bavulların da bulunduğu terk eidlmiş bir depora bulunan ürünleri satın alan aile dehşeti yaşamıştı. Yeni Zelanda’da geçtiğimiz hafta aralarında bavulların da bulunduğu terk edilmiş bir depoda bulunan ürünleri satın alan aile bavullarda insan kalıntıları bulmuştu.

Polis, aile tarafından yapılan ihbarın ardından cinayet soruşturmasının yanı sıra bavuldan çıkan insan kalıntılarına ilişkin de geniş çaplı bir inceleme başlattı. Yapılan incelemenin ardından insan kalıntılarının 5 ve 10 yaşlarında iki çocuğa ait olduğu açıklandı. Yetkililer, çocukların kimliğinin henüz resmi olarak teşhis edilmediğini, ancak ailelerinin Yeni Zelanda'da olduğunu düşündüklerini söyledi.

Olayda bavulları açık artırmada satın alan ailenin yer almadığı üzerinde durulurken, ailenin komşuları da polisin olay yerine intikaline kadar evden kötü kokular geldiğini dile getirmişti.

Müzayededen bavul aldılar, içinden insan kalıntısı çıktı Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde açık arttırmada aldıkları bavuldan insan kalıntıları çıkan aile durumu yetkililere bildirdi. Adli müfettişler bavullarda kaç kurbanın olduğunu tespit etmek için harekete geçti.

Yeni Zelanda'dan 'dumansız nesil' politikası: 2008'den sonra doğanlar ömür boyu sigara alamayacak Yeni Zelanda hükûmeti, gelecek yıldan itibaren 'dumansız nesil' politikasını hayata geçirecek. Buna göre; 2008'den sonra doğanlar ömür boyu sigara alamayacak, sigara satan dükkân sayısı 500’e inecek. Ayrıca tütün ürünlerinden alınan vergiler de artırıldı.



