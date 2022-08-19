Türkiye Gazetesi

İngiliz Kraliyet ailesi, ülke medyasında oldukça geniş yer bulmaya devam ediyor. Son olarak Kraliçe 2. Elizabeth’in torunu, Prens Edward’ın kızı olan Lady Louise Windsor’un yeni işi dikkat çekti. Kraliçe'nin torununun Haziran ayından bu yana bir bahçecilik merkezinde asgari ücretle çalıştığı ortaya çıktı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre; genç kraliyet üyesi saati 6.83 sterline yani yaklaşık 130 liraya bir bahçecilik merkezinde çalışıyor. Gazete, üniversiteye başlayana kadar Lady Louise Windsor'un asgari ücretle çalışmaya devam edeceğini aktardı.

ASGARİ ÜCRETLE BAHÇECİLİK YAPIYOR

30 milyon sterlinlik yani yaklaşık 645 milyon liralık malikanede yaşayan genç kadının asgari ücretle çalışıyor olması büyük şaşkınlığa neden oldu. İngiliz kamuoyu durumu takdirle karşılarken, haberde Lady Louise Windsor'un kasada çalıştığı, müşterileri karşıladığı, budama yaptığı ve çiçeklerin saksılarını değiştirdiğini aktarıldı.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan bir vatandaş, "Ekonomik krizin büyük olduğunu biliyordum fakat Kraliçe’nin torunlarından birini bir bahçecilik merkezinde göreceğimi düşünmezdim" ifadesini kullandı.

"ÇOK MÜTEVAZI VE TATLI BİR GENÇ KADINDI"

Kraliçe’nin torunuyla karşılaşan başka bir vatandaş ise, “Lady Louise’i gördüğüme inanamıyorum. Emin olmak için iki kez baktım. Çok mütevazı ve tatlı bir genç kadındı” dedi.

İngiliz basınına konuşan bir başka isim, "Diğer çalışanlar da onu seviyor gibiydi. Her gün begonyanızı bir kraliyet üyesinden almıyorsunuz" dedi.

Kraliyet ailesi üzerine yayınlar yapan Majesty Magazine ise, "Kraliçe’nin torununun kolları sıvayarak üniversiteye gitmeden önce her genç gibi yazın işe girmesi çok güzel değil mi?" yorumunu yaptı.

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