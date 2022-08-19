Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'a günlük basın toplantısında soruları cevapladı. Price, ABD vizesine başvurmak isteyen Türk vatandaşlarının 1 yıl sonrasına randevu bulabilmesine ilişkin soruyu, "Covid-19 kısıtlamalarıyla ilgili bazı sorunlar çözülemedi, Türkiye'ye özgü bir sorun değil." yanıtını verdi.

Son günlerde ABD vizesine başvurmak isteyen Türk vatandaşlarının konsolosluklardan 1 yıl sonrasına randevu bulması sıkça gündeme geliyor. Konuya ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'dan da açıklama geldi.

''TÜRKİYE'YE ÖZEL BİR DURUM DEĞİL''

Price, ABD'nin vize için bekleme sürelerini kısaltmak için çalışmalar yaptıklarını bazı ülkelerde bu konuda başarılı olabildiklerini söyledi. Price, bu süreci Covid-19 öncesine döndürmeyi hedeflediklerini de belirtti. Bunun üzerine muhabir, Türkiye çevresindeki ülkelerde vize bekleme sürelerinin daha kısa olduğunu örneği Bosna Herseklilerin 5 günde, Yunanların ise 7 günde vize alabildiklerini belirterek, "Türkiye'de personel eksiğiniz mi var, yoksa Covid dışında bir şey mi var? Çünkü Türkiye'de bu sorun diğer ülkelerden çok daha büyük" diye sordu.

Bunun üzerine Price, "Her ülkede vize bekleme sürelerini etkileyen nüfus büyüklüğü gibi bir dizi faktör var. Elbette Türkiye bu saydığınız ülkelerden çok daha büyük bir nüfusa sahip. Bu nedenle bu sorunun sadece Türkiye'yle sınırlı olmadığı konusunda sizi temin ederim. Türkiye, çevre ülkeler ve tüm dünyada süreleri kısaltmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Schengen vize randevuları yoğunluk nedeniyle durdu Dünyanın mücadele ettiği Covid-19 salgınının kısıtlamalarının ardından seyahatlerde yükseliş yaşanıyor. Yoğunluk nedeniyle Schengen vize başvurularının eylül ayına kadar randevu oluşturulamadığı bildirildi.

