Türkiye Gazetesi

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'a bir pazar yerini hedef aldı. Hainlerin saldırısında bilanço ağırlaştı.

Şu ana kadar 5'i çocuk 15 kişi hayatını kaybetti. 11'i çocuk 30'dan fazla kişi de yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Yetkililer, bölge halkına kan bağışı çağrısında bulundu.

Terör örgütü YPG/PKK El Bab'da sivillere saldırdı: 9 ölü, 28 yaralı Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ilçesinde gerçekleştirdiği saldırıda 9 sivil hayatını kaybetti, 28 kişi de yaralandı.

PKK/YPG’den El Bab’a roketli saldırı: Yerleşim yerlerini hedef aldılar Terör örgütü PKK/YPG, Suriye’nin El Bab ilçesine roketli saldırı düzenledi.