Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya'nın Soçi kentindeki görüşmenin basına açık kısmında açıklamalarda bulundu. Rusya ve Kazakistan arasındaki ilişkileri değerlendiren Putin, ülkesinin, Kazakistan'ın ticari ve ekonomik ortakları arasında ilk sırada yer aldığını ifade etti.

"İkili ticaret hacminin geçen yıl yüzde 34,4, bu yılın ilk beş ayında da yaklaşık yüzde 9 arttığını" belirten Putin, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerinin 30. yıl dönümünün ekimde kutlanacağını dile getirdi.

KAZAKİSTAN - RUSYA İLİŞKİLERİ

Putin, bu kapsamda etkinlikler planlandığını belirterek, "Dışişleri ve Savunma bakanlıklarımız, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) kapsamında ortak tatbikatlar dahil çeşitli etkinliklerin hazırlığını yapıyor." dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ise Rusya ile ilişkileri geliştirme konusunda kararlı olduğunu belirterek, "İş birliğimizin geleceği hakkında karamsar tahminlerde bulunmak için herhangi bir neden yok." diye konuştu.

Ülkesinin bu yıl Bağımsız Devletler Topluluğuna (BDT) başkanlık ettiğine dikkati çeken Tokayev, Putin'in ekimde yapılması planlanan BDT zirvesine katılacağı umudunu paylaştı.

Tokayev, "Ayrıca Kazakistan ve Rusya, dünyanın en uzun kara sınırına sahip. Bu sınır tamamıyla belirlenmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Rusya Zaporijya Nükleer santrali için kararını açıkladı: Askerler çekilmeyecek Ukrayna’da dün gerçekleşen tarihi zirvede Zaporijya Nükleer Santrali konusu da ele alındı. Santralin etrafında yaşanan çatışmalar nedeni ile endişelerin dile getirildiği açıklamalara Rusya’dan cevap geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Başkan Yardımcısı Ivan Nechayev, Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'nin silahsızlandırılması çağrılarını reddederek, “Silahsızlandırma santrali daha da savunmasız hale getirir” dedi.

Macron'dan Putin'e telefon! İki lider Ukrayna'yı görüştü Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la telefonda görüştü. Putin, Ukrayna askerlerinin sistematik olarak Zaporijya Nükleer Santrali sahasına ateş ettiğini söyledi. Rus lider, büyük ölçekli bir felaket tehlikesi oluşturduğunu belirtti.