Türkiye Gazetesi

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, düzenlediği basın toplantısında, kendini "yasal koruma" için uyuşturucu testi yaptırdığını açıkladı. Sonuçların bir hafta içinde çıkacağını kaydeden Marin, arkadaşlarıyla alkol aldığını vurgulayarak uyuşturucu kullanmadığını belirtti.

'YASA DIŞI BİR ŞEY YAPMADIM'

Marin, partide eğlenmesini savunurken hafta sonunda resmi bir toplantısının bulunmadığı, arkadaşlarıyla sadece biraz zaman geçirdiği ve yasa dışı bir şey yapmadığını söyledi.

Dans görüntüleri hakkında halkın düşüncelerinin halkın kararı olduğunu ifade eden Marin, "Bazen karar alıcıların da dans ettiği, şarkı söylediği ve parti yaptığı kabul edilmelidir." şeklinde konuştu.

MARİN'İN YENİ DANS GÖRÜNTÜLERİ SIZDI

Başbakan Marin'in bir erkekle yakınlaştığı yeni dans görüntüleri sızdırıldı.

Sosyal medya yayılan yeni video da ülke gündemine oturdu.

Başbakan Marin'in milletvekili Ilmari Nurminen ve medya sunucusu Tinni Wikström dahil Finli ünlü simalarla eğlendiği videolar sosyal medyada yayımlanmıştı.

Sızdırılan görüntülerde, Marin'in arkadaşlarıyla çılgınca dans etmesi ve şarkı söylemesi, arka planda insanların "kokain" diye bağırması dikkati çekmişti.

Marin'in koalisyon ortağı Merkez Partisinden Finlandiyalı Milletvekili Mikko Karna, görüntüler üzerine Twitter hesabında, Marin'i uyuşturucu testi yaptırmaya ve sonuçları halka açıklamaya çağırmıştı.

Sızdırılan görüntüler, sosyal medyada tartışmaya yol açarken Marin'i bazıları sorumsuzca davranmakla eleştirirken, diğerleri bunun 36 yaşındaki başbakanın popülerliğini artırdığını savunmuştu.

Marin, temaslı olduğu bir çalışma arkadaşının Kovid-19 testinin pozitif çıkmasından kısa süre sonra kendisini izole etmesi gerekirken dışarıda bir gece geçirdiği için geçen aralık ayında da eleştirilerin hedefi olmuştu.

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Dünya Sanna Marin'i konuşuyor! Başbakan'ın görüntüleri sızdırıldı Finlandiya’nın 36 yaşındaki başbakanı Sanna Marin katıldığı partiler ve festivallerle gündemden düşmüyor. Marin’in en son giydiği ikinci el giysisinden sonra bu sefer de ve aktıldığı partide çekilen videosu ülkesini ikiye böldü. Son olarak başbakanın bir partide çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Marin'in kendinden geçtiği video ise ülkesini ikiye böldü.

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