Türkiye Gazetesi

Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde şiddetli yağışlar etikili olmaya devam ediyor. Eyalette yaşanan sel ve heyelanlar sebebiyle can ve mal kayıpları her geçen gün artıyor.

1.500 KİŞİ EVİNDEN OLDU

Yetkililerden yapılan açıklama göre afette ölenlerin sayısı 23'e yükseldi. 8 kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Arama kurtarma ekiplerinin çalışması sürerken Datong Hui ve Tu özerk bölgesindeki 6 köyde yaşayan 6 binden fazla insan selden etkilendi. Evleri hasar gören 1.500 kişi barınağa dönüştürülen 2 okula yerleştirildi.

BİR TARAFTA SEL, BİR TARAFTA 40 DERECE SICAKLIK

Öte yandan, ülkenin farklı bölgelerinde hava sıcaklıkları 40 dereceye kadar yükseldi. Meteoroloji uzmanları, bu sebeple kırmızı alarm verdi. Uzmanlar, gerekmedikçe sokağa çıkmayın uyarısında bulundu.

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