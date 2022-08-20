Türkiye Gazetesi

Orman yangınlarından kaynaklanan yoğun sıcak hava dalgalarıyla birleşen kuraklık, Çin’in ekinleri için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Yetkililer, finansal yardım, bulut tohumlama ve bazı enerji yoğun endüstrilerin kapatılması dâhil olmak üzere kuraklığın etkisini hafifletmeye yardımcı olacak birkaç yeni tedbir açıkladı. Ulusal ‘sarı alarm’, güneybatıdaki Sichuan’dan Yangtze deltasındaki Şanghay’a kadar olan bölgelerin haftalarca aşırı sıcak yaşamasının ardından geldi ve hükûmet yetkilileri defalarca küresel iklim değişikliğini sebep olarak gösterdi. Poyang Gölü’nün yılın bu zamanı için normal boyutunun dörtte biri kadar küçüldüğü ifade edildi. Çin acil durum bakanlığından alınan verilere göre, yalnızca temmuz ayındaki yüksek sıcaklıklar 2,73 milyar yuan (400 milyon $) doğrudan ekonomik kayıplara sebep oldu ve 5,5 milyon insanı etkiledi.

1885’ten beri en büyük kuraklık… Londra’da su kullanımına kısıtlama getirildi İngiltere’de etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle Londra’da su kullanımına kısıtlama getirildi.

Avrupa'da kuraklık: 500 yılın en kötüsü olabilir Avrupa’da kuraklık tehlikesi giderek artıyor. Bilim insanları, Avrupa'da halihazırda yaşanan kuraklığın, 500 yıldan fazla süredir görülen en şiddetli kuraklık olabileceğini belirtiyor.