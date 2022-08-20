Türkiye Gazetesi

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, saldırının başlamasından saatler sonra bugün erken saatlerde ara sıra silah sesleri ve yüksek sesli patlamalar duyuluyordu. Bu, Somali'nin yeni cumhurbaşkanı Hassan Sheikh Mohamud'un aylarca süren siyasi istikrarsızlıktan sonra Mayıs ayında seçilmesinden bu yana Mogadişu'daki en büyük saldırı olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık 15 yıldır Somali'nin kırılgan merkezi hükümetine karşı ölümcül bir isyan yürüten Eş-Şebab örgütü bu saldırıyı da üstlendi.

Güvenlik komutanı Mohamed Abdikadir AFP'ye yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçleri otel binasında bir odada kordon altına alınan teröristleri etkisiz hale getirdi. İnsanların çoğu kurtarıldı ancak şimdiye kadar en az sekiz sivilin öldüğü doğrulandı. Güvenlik güçleri, binada mahsur kalan çocuklar da dahil olmak üzere onlarca sivili güvenli bir şekilde kurtardı” dedi.

Bununla birlikte, onlarca insanın otelde mahsur kalan yakınlarının akıbetini öğrenmek için otelin dışında toplandığı bilgisi paylaşıldı. Tanık Muudey Ali isimli kişi, "Otelde mahsur kalan bir akrabamı arıyorduk, ikisi tanıdık altı kişiyle birlikte öldüğü doğrulandı" dedi.

Görgü tanıkları en az iki büyük patlama gerçekleştiğini söyledi. Polis sözcüsü Abdifatah Adan Hassan, ilk patlamayı diğer birkaç silahlı adamla birlikte otele saldıran bir intihar bombacısının yaptığını açıkladı. Görgü tanıkları, sadece birkaç dakika sonra ikinci bir patlamanın meydana geldiğini ve ilk patlamadan sonra olay yerine koşan kurtarma görevlileri ve güvenlik güçleri ve sivillerin bu saldırıda öldüğünü belirtti.

ABD 13 ÖRGÜT ÜYESİNİ ÖLDÜRDÜ

Bu haftanın başlarında ABD, 13 Eş-Şebab grubu üyesini hava saldırısıyla öldürdüğünü açıkladı. ABD son haftalarda militanlara çok sayıda hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. Mayıs ayında ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump'ın ABD güçlerinin çoğunu Somali’den geri çekme kararının aksine, Somali güçlerinin Eş-Şebab'la mücadelesine yardımcı olmak için bir ABD askeri varlığının yeniden kurulmasını emretti.

Son haftalarda, Eş-Şebab militanları Somali-Etiyopya sınırına da saldırılar düzenleyerek bölgedeki gerilimi artırdı. Eş-Şebab militanları 2011 yılında bir Afrika Birliği kuvveti tarafından başkentten sürüldü ancak grup hala kırsal bölgeleri kontrol ediyor. Popüler oteller ve restoranlar sık sık saldırılara maruz kalırken, sivil ve askeri hedeflere ölümcül saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

EŞ-ŞEBAB ESKİ ÜYESİ DEVLET GÖREVİNE ATANDI

Bu ayın başlarında Somali’nin yeni başbakanı Hamza Abdi Barre, Eş-Şebab’ın eski genel başkan yardımcısı ve sözcüsü Muktar Robow'un din bakanı olarak atandığını duyurdu. 53 yaşındaki Robow, Ağustos 2017'de gruptan ayrıldı ve ABD hükümeti bir dönem yakalanması için başına 5 milyon dolarlık bir ödül koymuştu.

Afrika Boynuzu olarak adlandırılan ülkeler (Eritre, Cibuti, Somali ve Etiyopya) 1991'de Somali’nin eski cumhurbaşkanı Siad Barre'nin askeri rejiminin düşmesinden bu yana kaos içinde. Barre’nin devrilmesini bir iç savaş ve Eş-Şebab'ın yükselişi izledi.

Bu arada, Somali'deki en kanlı saldırı Ekim 2017'de Mogadişu'nun hareketli bir ticaret bölgesinde patlayıcılarla dolu bir kamyonun havaya uçmasıyla meydana geldi ve 512 kişi öldü.

Somali'de bombalı saldırıda ölü sayısı 20'ye çıktı Somali’nin Aşağı Şabel bölgesinde dün düzenlenen 2 ayrı bombalı saldırılarda Belediye Başkanı Abdullahi Ali Wafow dahil 20 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Marka şehrinde düzenlenen bombalı saldırıyı Eş-Şebab terör örgütünün üstlendiği belirtildi.

Somali'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu Somali'de yapılan seçimleri kazanan Hasan Şeyh Mahmud, ülkede cumhurbaşkanlığına 2. kez seçilen ilk isim oldu.