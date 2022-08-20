Türkiye Gazetesi

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna topraklarını işgal girişiminde Ukrayna'nın yanında yer alan ve Rusya'ya karşı birçok yaptırım uygulayan Avrupa, zor durumda. Yaptırımlarla ekonomik anlamda büyük darbe yiyen Rusya'da lider Vladimir Putin geri adım atmazken, kendisine uygulanan yaptırımlara ise 'doğalgaz' ile karşılık vererek Rusya'ya enerji konusunda bağımlı olan ülkeleri adeta kaosa sürükledi.

AVRUPA'DA ENERJİ KAOSU

Rusya'nın 'doğalgaz' restinden en çok etkilenen ülkeler Polonya, İspanya, Fransa ve İtalya gibi ülkeler olurken, Almanya da bu ülkeler arasında yer alıyor. Gaz arzının yaklaşık 3'te birini Rusya'dan karşılayan Almanya'da hükümet, enerji tasarrufu konusuda bir dizi tavsiye yayınladı. Hükümet, kamu ve ofis binaları ile büyük salonlar gibi 'insanların sıklıkla vakit geçirmediği alanlarda' ısıtma sistemlerinin kapatılması yönünde çağrıda bulundu.

Ayrıca Almanya'daki bazı şehirlerde bulunan sokak aydınlatmaları da azaltılırken, Başkent Berlin'de yaklaşık 200 tarihi bina ve anıtı aydınlatan spot ışıkları kapatıldı. Gazeteler, televizyonlar, dergiler ve siyasiler her gün yeni bir enerji tasarrufu tavsiyesinde bulunurken, son tavsiye ise kişisel hijyene kadar varmış durumda.

"DUŞ ALMAK YERİNE BEZ KULLANSINLAR"

Almanya'nın Baden-Württemberg Eyaleti Başkanı Winfried Kretschmann, enerji tasarrufuna dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Yeşiller Partisi üyesi Winfried Kretschmann, "İnsanlar sürekli duş almak yerine bir bez kullanarak, çok tasarruf edebilirler" dedi.

Enerji krizi hakkında Südwest Presse gazetesine konuşan Kretschmann, enerji israfını önlemek için kişisel olarak ne gibi adımlar attığını açıkladı. Evinin çatısında dev bir güneş enerjisi teçhizatı olduğunu, elektrikli bir araba sürdüğünü ve sadece daha sağlıklı bir alışkanlık olarak tek bir odayı ısıttığını söyledi.

Soğuk duş alıp almadığı sorulduğunda, Kretschmann daha da iyisini yaptığını söyledi ve "Her zaman duş almak zorunda değilsin. Ne de olsa el ve yüz bezi var. Faydalı bir buluş" ifadesini kullandı.

Almanya enerji krizine karşı alarmda: Türk firmalara soba siparişi yağıyor Enerji krizine çözüm arayışında olan AB ülkeleri elektrikli sobalara yönlendi. Gelecek kış mevsiminde doğal gaz sıkıntısı yaşaması beklenen Almanya'da elektrikli ısıtıcılara talep artarken, Türkiye'nin bu ülkeye ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 82 arttı.

Almanya kötü senaryoyu açıkladı: Rusya gazı keserse en fazla 2.5 ay yetebilir Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı enerji krizi karşısında Avrupa’da alınan tasarruf önlemleri hayata geçirilmeye başladı. Avrupa’nın geçireceği en zor kış olacağı tahmin edilirken Almanya enerji piyasasını düzenleyen kurumu Bundesnetzagentur'un (BNetzA) Başkanı Klaus Müller, çarpıcı bir açıklamada bulundu. Rusya’nın gaz tedarikini kesmesi durumunda acı senaryoyu açıkladı.