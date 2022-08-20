Türkiye Gazetesi

Meksika’da eski başsavcı Jesus Murillo, 2014’te güneybatı Guerrero eyaletindeki 43 öğrenci ve öğretmenin kaybolmasına ilişkin dava kapsamında, zorla kaybetme, işkence ve adaleti engelleme suçlamalarıyla Mexico City'deki evinde tutuklandı. Yetkililer, Murillo'nun başsavcının ofisine götürüldüğünü ve Mexico City hapishanesine nakledileceğini açıkladı.

Başsavcılık, tutuklamadan birkaç saat sonra bir hakimin davayla ilgili olarak askerler, polisler, Guerrero yetkilileri ve çete üyeleri için 83 tutuklama emri daha verdiğini söyledi.

Murillo, dönemin devlet başkanı Enrique Pena Nieto zamanında, 26 Eylül 2014'te Ayotzinapa Rural Teachers' College’den öğrencilerin kaybolmasıyla ilgili soruşturmayı denetledi. Şimdiye kadar kayıp 43 kişiden sadece üç öğrencinin kalıntıları bulundu ve teşhis edildi.

TANIKLARA İŞKENCE EDİLDİ İDDİASI

Uluslararası uzmanlar resmi soruşturmayı tanıklara işkence de dahil olmak üzere hatalar ve suistimallerle dolu olduğu için eleştirdi. 2018’den beri Meksika’nın devlet başkanı olan Andres Manuel Lopez Obrador, olayları çözeceğine dair söz vermişti. Lopez Obrador yönetimi, geçen yıl İsrail'den iadesi istenen bir başka üst düzey eski yetkili Tomas Zeron'u 2020'den beri tutuklamaya çalışıyor.

Yerel basında 2020'de çıkan haberlere göre, hükümetin geçmiş soruşturmayı inceleme hamlesi sorulduğunda Murillo, memnun olduğunu ve sorgulanmaya açık olduğunu söyledi.

Bu arada Murillo’nun tutuklanması, Meksika'nın en üst düzey insan hakları yetkilisi Alejandro Encinas'ın yerel, eyalet ve federal yetkililerin katılımıyla kayıpları ‘devlet suçu’ olarak nitelendirmesinden sadece bir gün sonra geldi. Encinas düzenlediği basın toplantısında, "Hükümet yetkilileri ve suç grupları tarafından o gece çocukların kaybolmasına ne oldu?” demişti.

ESKİ BAŞSAVCIYA 'İŞKENCE' SUÇLAMASI

Encinas, eski devlet başkanı Pena Nieto yönetiminin en üst kademelerinin, olay mahallini değiştirmek ve yetkililer ile suçlular arasındaki bağlantıları gizlemek de dahil olmak üzere bir örtbas düzenlediğini iddia etti.

Murillo ise 2014 yılında Ayotzinapa davasını devraldı ve hükümetin bulgularını ‘tarihi gerçek’ olarak nitelendirdi. Bu versiyona göre, yerel bir uyuşturucu çetesi öğrencileri rakip bir grubun üyeleri sanmış, onları öldürmüş, cesetlerini bir çöplükte yakmış ve kalıntılarını nehre atmış. Uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip ise olay örgüsünde boşluklar buldu ve Birleşmiş Milletler soruşturma sırasında keyfi gözaltılar ve işkence yapıldığını belirterek kınadı.

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