Türkiye Gazetesi

Tatilde güneşlenmek isteyen kadın uyuyakaldı ve uyaynınca hayatının şokunu yaşadı. İngiltere'de yaşayan Sirin Murad, yaz tatili için Bulgaristan'a gitti. Tatilde bir havuz kenarına giden Murad, güneşlenmek için burada güneşlenmeye başladı.

Güneşlenirken uyuyakalan genç kadın yarım saat boyunca güneşin altında kaldı.

Uyandığında alnının yandığını ve kabarcıklar oluştuğunu fark eden Murad'ın yanan alnı ertesi gün daha çok kabardı. O görüntüleri sosyal medyada paylaşan Murad'a ise çok sayıda yorum geldi.

'STAR TREK TÜRLERİNE BENZİYORSUN'

Sosyal medya yapılan yorumlarda, "Star Trek türlerine benziyorsun." şeklinde ifadeler kullanıldı. Yaşadıklarını anlatan 25 yaşındaki genç kadın, "İlk başta hiçbir şey hissetmedim, sadece üzerine baskı yaptığımda biraz acıdı." dedi. Ertesi gün daha fazla acı hissettiğini söyleyen kadın "Soyulmaya başladığında biraz rahatladım. Acıtmadı ve daha iyi hissettim." şeklinde konuştu.

'GÜNEŞ KREMİ SÜRÜN'

Güneşin altında kaldığı için yanığa maruz kalan Murad, "Garip bir şekilde cildim şimdi harika. Hatta eskisinden daha iyi hissettiriyor, neredeyse yenilenmiş gibi." dedi ve şöyle devam etti:

"Ne kadar iyi olacağınızı veya cildinizin yanmayacağını ne kadar düşünürseniz düşünün, her zaman güneş kremi sürün. Kesinlikle buna değer."

Güneş yanığına yoğurt sürmeyin! Yaz bitmeden hızlıca bronzlaşmak isteyenleri bekleyen en önemli tehlike güneş yanıkları.

Güneş yanığına soğuk kompres uygulayın Dermatoloji Uzmanı Dr. Eda Kibar Atasoy, güneşin cilde kısa ve uzun vadede bıraktığı olumsuz etkiler ve alınabilecek önlemler hakkında önemli bilgiler verdi.

İlerlemiş güneş yanığında enfeksiyon riski Güneş ışığına uzun süre maruziyet nedeniyle ciltte gelişen içi su dolu kabarcık şeklindeki yanıklar enfeksiyona ve deride kalıcı lekelenmelere neden olabiliyor.