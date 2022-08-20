Türkiye Gazetesi

Yaklaşık olarak 6,5 milyon nüfusa ulaşan ve genç yapısıyla bulunduğu ülkelerin ekonomik ve sosyal açıdan taşıyıcı unsurlarından biri haline gelen Türk diasporasının maruz kaldığı ayrımcılığın boyutlarının daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından Hollanda, Fransa, ABD ve İsveç’te araştırma yapıldı.

YÜZDE 73'Ü AYRIMCILIĞA MARUZ KALMIŞ

Dört ülkede yapılan 'ayrımcılık algısı' araştırmasından oldukça çarpıcı sonuçlar çıktı. Araştırma, Müslümanların Batı'da ne kadar zor bir hayat yaşadığını adeta gözler önüne serdi. Ankette katılımcıların yüzde 77’si etnik köken veya dini inanç ayrımcılığının olduğunu, yüzde 88’i ayrımcılık vakalarının son yıllarda arttığını ve yüzde 73’ü şahsen ayrımcılığa maruz kaldığını belirtti.

"AYNI HAKLARA SAHİP DEĞİLİZ" DÜŞÜNCESİ HAKİM

Yeni Şafak'ın haberine göre; katılımcıların yüzde 42’si yaşadığı ülkenin vatandaşları (çifte vatandaş) ile aynı haklara sahip olmadığını, yüzde 53’ü ise aynı haklara sahip olduğunu düşünüyor.

Bu ülkelerde göçmen statüsünde olan katılımcıların yüzde 52’si ise yaşadığı ülkenin vatandaşları ile aynı haklara sahip olmadığını ifade etti.

DİNİ İNANIŞA YÖNELİK AYRIMCILIK

Katılımcıların yüzde 77’si ise yaşadıkları ülkede etnik köken veya dini inanışlarına yönelik ayrımcılık olduğunu düşünüyor. Sadece yüzde 22’lik oran ayrımcılığın olmadığını belirtiyor. Katılımcıların yüzde 1’i ise bu konuda fikir beyan etmedi.

IRKÇILIK SON YILLARDA ARTTI

Katılımcıların yüzde 88’i yaşadıkları ülkede ırkçılık ve ayrımcılığın son yıllarda arttığını düşünüyor. Ankete katılanlar yabancı düşmanlığına yol açan en önemli etken olarak 'medyada azınlık gruplarının olumsuz yansıtılması'nı görüyor.

Diğer etkenler ise göçmen sayısının ve görünürlüğünün artması ile siyasetçilerin ayrımcı tutumları.

SAKAL VE BAŞÖRTÜ EN ÖNEMLİ ETKENLERDEN

"Hiç ayrımcılığa uğradınız mı?" sorusuna katılımcıların yüzde 73’ü 'evet' cevabını verirken, katılımcılar, 'milliyetim / kökenim /sakalım / başörtüm / taşıdığım dini sembol' gibi unsurların yabancı düşmanlığına yer açan en önemli etken olarak görüldüğünü belirtti.

'İsim ve soyad' da diğer etkili unsur olarak dikkat çekiyor.

POLİSLER İLK SIRADA

Ayrımcılık yapan gruplar veya kişilerin başında polis ve diğer kolluk güçleri geliyor. İkinci sırada devlet dairelerinde görevli personel, üçüncü sırada öğretmenler / eğitimciler yer alıyor.

EN YOĞUN AYRIMCILIK İŞ HAYATINDA

Ayrımcılığın yoğun olduğu alanların başında ise çalışma hayatı geliyor. İkinci sırada kamu hizmetlerine erişim, üçüncü sırada eğitim hayatı, dördüncü sırada ise gündelik hayat ve sağlık hizmetlerine erişim yer alıyor.

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Ömer Çelik’ten Avrupa’ya ırkçılık tepkisi: Bunların hepsi utanç verici AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik yaptığı konuşmada, "İnsan olmak sarışın, mavi gözlü ya da siyah tenli gibi alt kriterlere koyulamaz. Bunların hepsi utanç verici" ifadelerini kullanarak Avrupa’ya tepki gösterdi.