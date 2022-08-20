Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki ormanlık alanlar ve çevrelerinde çıkan yangınların önlenmesi ve söndürülmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Açıklamada, Siyezen iline bağlı Dağ Kuşçu köyü yakınlarında geniş bir alanda çıkan yangının kontrol altına alındığı, burada soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Yangınlarla mücadelenin dağlık arazilerde ve zor koşullarda yürütüldüğü aktarılan açıklamada, sıcak ve rüzgarlı havanın yangınların tamamen söndürülmesine engel oluşturduğu ifade edildi.

5 BİN HEKTAR ARAZİ YANDI

Bakanlığa bağlı 200 personelin yer aldığı yangın söndürme çalışmalarında, amfibi uçak ve helikopterlerin de kullanıldığı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, son 5 günde ülkenin kuzeyinde yaklaşık 5 bin hektar arazinin yandığı kaydedildi.

Guba ilinin Goşabulak köyü yakınlarında çıkan yangının da kontrol altına alındığı, Gebele ilinin Abrıh ve Tikanlı köyleri yakınlarında ve Tufandağ arazisindeki, aynı zamanda Haçmaz ilinin Sibiroba köyü yakınlarındaki tarla ve ormanlık alanlarda çıkan yangınların da dün akşam saatlerinde söndürüldüğü bildirildi.

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