Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün ardından patşayan maymun çiçeği vakaları artmaya devam ediyor. Virüs, Endonezya’ya da sıçradı. Endonezya Sağlık Bakanlığı, yurtdışından gelen 27 yaşındaki 1 erkekte ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık, hastanın durumunun iyi olduğunu ve hafif semptomlar gösterdiğini belirterek, hastanın evinde karantina altına alındığını duyurdu.

70’DEN FAZLA ÜLKEDE GÖRÜLDÜ

Komşu ülke Singapur’da geçtiğimiz ay ilk maymun çiçeği vakası bildirilmiş ve 5 Ağustos tarihine kadar ülkede 15 maymun çiçeği vakası doğrulanmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 23 Temmuz’da yaptığı açıklamada, 70'den fazla ülkede görülen maymun çiçeği virüsünü küresel acil durum ilan etmişti.

DSÖ: Maymun çiçeği 92 ülkeye yayıldı Maymun çiçeği hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 35 bini aştı. Hastalıktan şu ana kadar 12 kişi öldü. DSÖ. virüse yakalananların hepsinin erkek olduğunu açıkladı.

Maymun çiçeği virüsü ilk kez insandan köpeğe geçti Fransa'da maymun çiçeği virüsü tespit edilen iki kişinin köpeğinin virüs testi de pozitif çıktı. Bu vaka, dünyada maymun çiçeği virüsünün insandan köpeğe geçtiğine dair ilk doğrulanmış vaka olarak kayıtlara geçti.