Türkiye Gazetesi

M. EMİN ARVAS

Yurt dışı basını hemen her gün Türkiye’nin dış politika, ekonomi, savunma sanayii ve işletmeler bazında gerçekleştirdiği başarıları öven yazılar neşrediyor. Bugün Ukrayna ve Rusya arasında bir barış olacaksa bunda en büyük pay sahibinin, savaşın iki tarafı arasında dengeli bir politika takip eden Türkiye olacağı ifade ediliyor. Newsweek’e göre de, savaşta en muhtemel ara bulucunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu kaydediliyor. Erdoğan’ın daha önce Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüştüğüne işaret eden dergi, Erdoğan’ın önceki gün Lviv’de yaptığı görüşmede Zelenskiy’e Putin’den mesaj götürmüş olabileceğini ve ateşkes sağlanması için önemli bir rol oynayabileceğini kaydetti.

ENERJİDE KİLİT ROL

Rusya’nın teknik sorunları gerekçe gösterilerek gaz sevkiyatını yüzde 40’a indirmesinin ardından transit ülke olarak Türkiye’nin önemi ortaya çıktı. Ünlü haber portali The National’da “Türkiye, Avrupa’nın enerji krizinin çözümünde kilit rol oynayabilir” başlıklı bir analiz yayımlandı. Analizde “En muhtemel kaynaklar Orta Asya, Doğu Akdeniz ve Körfez’dir. Almanya Katar’dan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alabilmek için dev yüzer terminaller kurmayı planlıyor. Ankara dünyanın en büyük LNG üreticilerinden Katar’la yakın mütteﬁk olduğu için bu ülkeyle Almanya ve AB arasında her iki taraf için kârlı bir anlaşma imzalanmasına yardımcı olabilir. Türkiye ayrıca İsrailli yetkililerle, inşa edilecek boru hattıyla İsrail gazının Avrupa’ya taşınmasını da görüşüyor. Türkiye’nin Karabağ savaşında Azerbaycan’a büyük destek vermesinin gerisinde de Azerbaycan gazı ve yapılması planlanan Trans-Hazar boru hattı ile Türkmen gazına daha fazla erişim hedeﬁ vardı” ifadesini kullandı.

SİHA’LARLA DİRENİYORLAR

Savunma alanındaki analizleriyle tanınan Interesting Engineering, Bayraktarların savaş alanındaki başarılarıyla Ukrayna’da efsanevi bir yer edindiğini, yoğun talepten dolayı Türk SİHA’larını alabilmek için üç senelik bir bekleme süresi olduğunu açıkladı. Ünlü The New Yorker dergisinde de “Savaşın Doğasını Değiştiren Türk İHA’sı” başlığıyla yayımlanan analizde, “Bayraktar TB2, Ukrayna ve diğer ülkelere hassas hava saldırısı yetenekleri getirdi. Bu, aynı zamanda Türkiye’nin yükselişini sağlayan diplomatik bir araçtır” ifadesi kullanıldı.

DÜNYA DURDU TÜRKİYE BÜYÜYOR

Yüksek enﬂasyon ve döviz kurlarındaki artış sebebiyle muhalefet Türk ekonomisi hakkında çok karamsar bir tablo çiziyor olsa da Uluslararası Para Fonu (IMF) aynı görüşte değil. IMF, yüksek enﬂ asyon, Çin ve ABD ekonomilerindeki yavaşlama ve Ukrayna’da devam eden savaş sebebiyle hem 2022 hem de 2023 dünya iktisadi büyüme tahminlerini düşürdü. Tahminlere göre büyüme bu sene yüzde 3,2, 2023’te ise yüzde 2,9 olarak gerçekleşecek. ABD’de ise bu oranlar sırasıyla yüzde 2,3 ve yüzde 1. Türk ekonomisindeki tahminler ise aksine yukarı doğru revize edildi. Merkezi Washington’da bulunan kurumun tahminine göre Türkiye ekonomisi 2022’de yüzde 2,5 yerine yüzde 4, 2023’te de yüzde 3 yerine yüzde 3,5 büyüyecek.

Ekonomi Reformu Paketi dış basında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi, dış basında geniş yer buldu. Reuters reformlarla Türkiye'nin büyümesinin artacağını belirtirken, İngiliz Financial Times ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Yeni bir başarı hikayesi yazmaya kararlıyız.' sözlerine dikkat çekti.

Tarihi zirve dünya basınında: Erdoğan ara bulucu olabilecek tek lider Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lviv'de katılımıyla Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldiği tarihi zirve sona erdi. Önemli kararların çıktığı zirve dünya medyasında da yankı buldu. Ajansların üçlü zirveyi son dakika olarak geçti, konuşmaları canlı yayınladı. Dünya medyasında Lviv’de yer alan başlıklarda öne çıkanlar…