Türkiye Gazetesi

Rusya’nın başkenti Moskova'nın Odintsova bölgesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını savunan Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin’in 30 yaşındaki kızı Darya Dugina aracının patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Aracın Dugina’nın babası Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin’e ait olduğu ve asıl hedefin Dugin olduğu tahmin edilirken, kızıyla birlikte bir organizasyon dönen Dugin'in, son anda kızıyla araçlarını değiştirdikleri ve bu sayede suikasttan kurtulduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Alexander Dugin, Rusça konuşulan bölgeler de dahil olmak üzere bazı bölgelerin Rusya Federasyonu altında birleştirilmesini savunduğu kızı Darya Dugina ise babasının fikirlerini desteklediği ve Rusya'nın Ukrayna saldırılarını destek verdiği biliniyor.

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