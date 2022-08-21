Türkiye Gazetesi

Bir zamanlar Atina’daki Partenon tapınağının cephesinde bulunan "Selene'nin Aygırı" isimli at kafası Antik çağın en önemli sanat eserlerinden biri olarak gösteriliyor. Gerçek atlara olan benzerliğiyle dikkat çeken bu heykel, İngiltere ile Yunanistan arasında diplomatik bir krize yol açtı. Heykel İngiltere’de British Museum’da sergilenirken Yunanistan da heykelin iadesini istiyor.

BEYİN CERRAHININ HASSASİYETİNE SAHİP

Diplomatik çabalar sürerken Yunanistan’daki makamlar müzelerde sergilenmek üzere Partenon’daki eserlerin birebir kopyasını yapma girişimi başlattı. İlginci, heykeli bir robot kolun yapması. Metal keskilerle donanmış 5 milyon liralık robot heykeltıraşın bir buldozerin gücüne ve bir beyin cerrahının hassasiyetine sahip olduğu ifade ediliyor.

Robotik kol, mermeri insan heykeltıraşlardan çok daha hızlı şekillendirdi ve kafanın kaba bir kopyasını 24 saatten daha kısa bir sürede oyabildi. İtalya’nın Carrara kentinde atölyede imal edilen heykellerin tanesi, büyüklüğüne göre 900.000 TL ila 3.200.000 TL’ye mal oluyor.

İskoçya’da “Cesur Yürek” heykeli alay konusu oldu İskoçya’da ABD’li oyuncu Mel Gibson’ı Cesur Yürek filminde canlandırdığı ünlü İskoç halk kahramanı William Wallace olarak tasvir eden heykel alay konusu oldu.