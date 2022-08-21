Türkiye Gazetesi

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülkenin kuzey, doğu ve iç kesimlerinde etkisi hissedilen sıcak hava dalgası nedeniyle yayımladığı "kırmızı uyarının" sürdüğünü ifade etti. Yetkililer ülkede açık havadaki iş faaliyetleri durdurmaları ve yangın koruma tedbirlerine hassasiyet göstermeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Dünyanın birçok ülkesi kavurucu sıcaklar ile mücadele ediyor. Merkezden yapılan açıklamada, bugün Gansu, Şaanşi, Hınan, Anhui ve diğer eyaletlerin bazı bölümlerinde 35 ila 39 derece sıcaklık değerlerinin görülmesinin beklendiği belirtildi.

Şaanşi, Siçuan, Hubey, Hunan, Anhui, Ciangşi ve Cıciang eyaletleri ile Çongçing'de ise 40 dereceyi aşan sıcaklık değerleri ölçülebileceği kaydedildi.

Meteoroloji yetkilileri, yerel otoritelere sıcak hava dalgasına karşı önlem almaları, açık havadaki iş faaliyetlerini durdurmaları, yangın koruma tedbirlerine hassasiyet göstermeleri ve kırılgan durumdaki nüfusun ihtiyaçlarını dikkate almaları uyarısında bulundu.

‘KIRMIZI’UYARI DA BULUNDULAR

"Kırmızı" uyarı, Çin'in 4 dereceli sıcak hava uyarı sisteminde en yüksek seviyeyi temsil ediyor. Uyarılar, yüksekten düşüğe "kırmızı", "turuncu", "sarı" ve "mavi" şeklinde sıralanıyor.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, subtropikal yüksek basınçtan kaynaklanan sıcak hava dalgası nedeniyle 12 Ağustos'ta bu yılın ilk "kırmızı uyarısını" yayımlamıştı.

Doğu ve kuzey kesimlerinde son 60 yılın en yüksek sıcaklık değerlerinin kaydedildiği sıcak hava dalgası nedeniyle Yangzı Nehri'nde son 157 yılın en düşük su seviyesi ölçülmüştü.

Rekor sıcaklıklarla boğuşan İngiltere'yi bu sefer sel vurdu İngiltere'de aşırı sıcaklar yerini yağışlı havaya bıraktı. Ancak sağanak sonrası su taşkınları yaşandı. Londra için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Yüksek sıcaklıklar ölümcül cilt kanserinde artışa yol açtı Bilim insanlarından iklim krizinin sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin yeni bir uyarı geldi. Bir araştırmaya göre, iklim değişikliğinden kaynaklanan yüksek yaz sıcaklıklarının melanom gibi potansiyel olarak ölümcül cilt kanseri vakalarında artışa yol açtı.

Çin'de kırmızı alarm: Sıcaklıklar 40 dereceye yükseldi Çin kavurucu sıcaklar ile mücadele ediyor. Ülkede aşırı sıcak hava dalgasının etkili olması beklenen bölgeler için "kırmızı alarm" verildi.