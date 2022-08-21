Türkiye Gazetesi

Çin’in başkenti Pekin’de açılan 2022 Dünya Robot Konferansı'nda robotların başarıları sergilendi. Konferansta, 1995’te ölen Tayvanlı şarkıcı Teresa Teng’in tıpatıp benzeri olan robotta yer aldı.

Robot köpeklerin dans gösterisi yaptıkları, insanlara benzer insansı robotların sergilendiği etkinlikte en büyük ilgiyi, 1995’te ölen Tayvanlı şarkıcı Teresa Teng’in tıpatıp benzeri olan robot gördü. Robot, etkinlikte şarkı söyledi, müteveffa şarkıcı adına katılımcıları selamladı.

Elon Musk Tesla Optimus'u anlattı: 'Herkes anne babasına insansı robot hediye edecek' Elon Musk, çevrim içi yayımlanan bir makalede Tesla'nın Optimus isimli insansı robotu hakkında yeni ayrıntıları paylaştı. Tesla şirketinin CEO’su Musk, Optimus’un maliyeti ve kullanım alanlarına da değindi.

Yılanlardan özrünü robotik bacakla diledi: Pitona yürümesi için bacak taktı Bir YouTuber, yılanların yürümesi için robot bacak geliştirdi. Piton türü bir yılanın robot bacakla ilerlediği video YouTube’da iki milyondan fazla kişi tarafından izlendi.