Türkiye Gazetesi

Ukrayna'da yayın yapan bir televizyon programında, kullandığı otomobile yerleştirilen bombanın infilak etmesiyle hayatını kaybeden Rus gazeteci ve siyaset uzmanı Darya Dugin hakkında açıklama yapan Podolyak, "Ukrayna'nın bombalamayla kesinlikle hiçbir ilgisi yok, çünkü biz Rusya Federasyonu gibi bir devlet değiliz ve dahası, biz terörist bir devlet değiliz" dedi.

NELER OLMUŞTU?

Rusya’nın başkenti Moskova'nın Odintsova bölgesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını savunan Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin’in 30 yaşındaki kızı Darya Dugina aracının patlaması sonucu hayatını kaybetmişti.

Aracın Dugina’nın babası Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin’e ait olduğu ve asıl hedefin Dugin olduğu tahmin edilirken, kızıyla birlikte bir organizasyon dönen Dugin'in, son anda kızıyla araçlarını değiştirdikleri ve bu sayede suikasttan kurtulduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Alexander Dugin, Rusça konuşulan bölgeler de dahil olmak üzere bazı bölgelerin Rusya Federasyonu altında birleştirilmesini savunduğu kızı Darya Dugina ise babasının fikirlerini desteklediği ve Rusya'nın Ukrayna saldırılarını destek verdiği biliniyor.

Putin'in danışmanı Dugin: İstanbul zirvesi sabote edildi Tren garını vuran füzenin Ukrayna ordu envanterinde olduğunu iddia eden Dugin “Yaşananlar bir senaryo, hedefleri ise İstanbul’da alınan olumlu mesafeyi sıfırlamak” dedi.

