Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Said, ABD Kongresinden bir heyet ve ABD Tunus Maslahatgüzarı Natasha Franceschi ile Kartaca Sarayı'nda görüştü. Cumhurbaşkanı Said, ABD heyetiyle görüşmesine, Tunus-ABD ilişkilerinin tarihi sürecindeki dönüm noktalarına değinerek başladı. Tunus'un özgür, bağımsız ve egemen bir ülke olduğunu söyleyen Said, "Son dönemde bazı (ABD'li) yetkililerin Tunus ile ilgili açıklamaları hiçbir şekilde kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 28 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Tunus’ta düzenlenen 25 Temmuz anayasa referandumu sonuçlarını değerlendirmişti. Blinken, "Tunus'ta 25 Temmuz'da yapılan anayasa referandumuna düşük seçmen katılımı damgasını vurdu. Birçok Tunuslu tarafından, yeni anayasa taslağının hazırlanma sürecinin, gerçek tartışmaların kapsamını sınırladığına ve yeni anayasanın, Tunus'un demokrasisini zayıflatabileceği ve insan haklarıyla temel özgürlüklere saygıyı aşındırabileceğine dair endişelerini paylaşıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Tunus, Blinken'ın söz konusu açıklamasından sonra 30 Temmuz'da ABD Maslahatgüzarı Franceschi'yi Dışişleri Bakanlığına çağırmış ve ardından yapılan açıklamada ABD'nin tutumuna ilişkin "İçişlerimize yapılan kabul edilemez bir müdahaledir." denilmişti.

