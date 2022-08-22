Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 6. aya giriyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın bu hafta içi farklı bir planı olabileceği yönünde uyarı yaptı ve ülkedeki savaş 6. ayına yaklaşırken halka dikkatli olmaları çağrısı yaptı.

Zelenski, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu dünya liderleri ile konuştuğunu, Rusya'nın bu hafta için farklı bir planı olabileceği konusunda bilgilendirdiğini söyledi.

Zelenskiy ayrıca Rusya'nın Mariupol'de Ukraynalı esir askerler için mahkeme düzenlediğini belirtti ve bu duruşmalar gerçekleşirse Ukrayna'nın hiçbir müzakereye katılmayacağını ifade etti.

Ukrayna, Bağımsızlık Günü'ne hazırlanırken, ülkenin doğu ve güneyinde Rus saldırıları devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa bölgesinde, batılı ülkelerin gönderdiği roketatar ve savunma sistemlerinin bulunduğu depoyu vurduklarını duyurdu.

Avrupa'nın en büyük nükleer enerji santrali olan Zaporijya bölgesindeyse, Ukrayna ordusunun kullandığı, 100 tondan fazla akaryakıt bulunan bir deponun imha edildiği kaydedildi.

Vladimir Zelenskiy: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşması sonrası küresel gıda probleminin azalmaya başladığını söyledi. Zelenskiy, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnet duyduğunu belirtti.

Tercüman yetersiz kalınca Zelenskiy kendi sözlerini kendi çevirdi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarihi zirve sonrası gerçekleştirdiği basın toplantısında ilginç bir an da yaşandı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, toplantıda tercümanın çevirisini beğenmedi ve kendi sözlerini kendi İngilizce’ye çevirdi.