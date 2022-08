Türkiye Gazetesi

İngiltere sağlık sisteminde yaşanan peş peşe krizlerle gündemde. Pandemi süreciyle durma noktasında gelen sağlık sistemi yeni krizin eşiğinde. Geçtiğimiz günlerde 90 yaşındaki bir kadının 60 saat ambulans beklemişti. Ambulans skandalına bir skandal daha eklendi. Bu kez de bir kişi 10 saat ambulans beklerken geçirdiği iç kanama yüzünden hayatını kaybetti.

İNGİLTERE’DA SAĞLIK SKANDALI

Sağlık sisteminde yaşanan aksaklıklarla gündeme gelen İngiltere’de son olanlar, The Mail on Sunday’in haberinde yer aldı. The Mail on Sunday, okuyucularından deneyimlerini paylaşmasını istedi. Vatandaşların yaşadığı olaylar durumun vahametini ortaya koydu.

AMBULANS BEKLERKEN HAYATINI KAYBETTİ

Ambulans krizinde hayatını kaybeden kişilerden birisi 72 yaşındaki bir oyuncu. Sally Wilkinson, dışarıya çıktıktan sonra hastalanıp eve döndü. Ambulansı arayan eşi 10 saat ambulansın gelmesini bekledi ancak ambulans geldiğinde artık çok geçti. Eşi Wilkinson, iç kanamadan hayatını kaybetti.

EVDE TEK BAŞINA ÖLDÜ

66 yaşındaki Ava Sanderson, sağlık görevlileri iki buçuk saat gecikince kalp krizinden evde tek başına hayatını kaybetti. Ambulans geldiğinde Sanderson’un cansız bedeni ile karşılaştı. Tıbbi yardım kuruluşları, kalp ve felç hastalarının tıbbi destekte yaşanacak gecikmelerden dolayı hayatlarını kaybedecekleri veya sakat kalacakları konusunda uyardı.

24 SAAT SONRA GELDİ

85 yaşındaki Sheila Saunders, kabloya ayağının takılması sonucu yere düştü. Pelvis kemiği iki yerinden kırılan Saunders, 24 saat acı içinde kıvrandıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

