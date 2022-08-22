Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı 24 Şubat’ta 6. ayına giriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en güvendiği isimlerin başında gelen Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ve eşi Tatiana Navka ile Türkiye'ye tatile geldi. Navka’nın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı eğlence görüntüleri eleştirilere neden oldu.

Kremlin sözcüsü Yıllardır Kremlin Sözcüsü olarak görev yapan ve Vladimir Putin’in en güvendiği isimlerden biri olan Dimitri Peskov ve eşi Tatiana Navka, Türkiye’ye tatile geldi.

Tatiana Navka’nın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı eğlence görüntülerinde tabak kırdığı görülüyor. Navka'nın Rusya savaşta iken paylaşımları sosyal medyada tartışmaya yol açtı.

Navka’nın sosyal medya hesabı üzerinden eğlendiği görüntüler sosyal medya da gündem oldu. Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken tatile çıkmaları gündem olan çiftin, Türkiye tatilinden paylaştıkları eğlence görüntüleri, sosyal medyada tartışmaya neden oldu.

Geçen hafta Türkiye’ye gelen Peskov ve eşi özel yat kiralayarak tatil yapıyor. Tatiana Navka’nın sosyal medya hesabından paylaştığı tabak kırma görüntüleri tepki çekti.

47 yaşındaki Rus buz patenci Navka’nın tartışma oluşturan bu görüntüleri Türkiye’de mi Yunan adasında mı çekildiği bilinmiyor.

Ancak hem Navka hem de Peskov ABD ve AB tarafından savaş dolayısıyla yaptırım uygulanan kişiler olduğu için görüntülerin Türkiye’de taverna benzeri bir yerde çekildiği tahmin ediliyor.

Sosyal medya kullanıcıları, savaş hala devam ederken Putin’in sözcüsü ve eşinin parti yaptıklarını anları paylaşmalarını eleştirdiler.

Peskov: NATO bir çatışma aracıdır NATO’nun bir çatışma aracı olduğunu savunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının Avrupa'ya istikrar getirmeyeceğini belirtti.

Ukrayna savaşı ne zaman bitecek? Peskov'dan cevap geldi Rusya'nın Ukrayna'daki işgal operasyonları devam ederken, Kremlin'den yeni bir açıklama geldi. Müzakerelere ilişkin değerlendirme yapan Kremlin Sözcüsü Peskov, görüşmelerin devam ediyor olmasını olumlu olarak değerlendirdi. Ukrayna tarafından yapılan "Savaş mayısta bitebilir" açıklamasına da değinen Peskov, net bir açıklama yapmaktan kaçındı.

ABD’de yeni yaptırımları açıkladı: Kremlin Sözcüsü Peskov ve 19 oligark listede Beyaz Saray, ABD’nin Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, 19 oligark ve 47 aile üyesi ile yakın iş arkadaşlarını yaptırım listesine aldığını ve bu kişilere vize kısıtlaması uygulayacağını açıkladı.