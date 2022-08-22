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Son dakika | Rusya Federal Güvenlik Servisi: Darya Dugina cinayeti Ukrayna özel servisi tarafından gerçekleştirildi
22.08.2022 - 14:52 | Son Güncelleme: 22.08.2022 - 14:55
Türkiye Gazetesi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in akıl hocası olarak bilinen siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti. Rusya Ulusal Cumhuriyet Ordusu yaptığı açıklamayla saldırıyı üslenmesine rağmen Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB'den bugün yapılan açıklamada "Dugina cinayeti planlanmıştı ve Ukrayna özel servisi tarafından gerçekleştirildi" ifadesi yer aldı.
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