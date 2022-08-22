Türkiye Gazetesi

Azerbaycan, Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ bölgesi ve çevresindeki şehirlerde mayın temizleme faaliyetlerini sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 15 Ağustos’tan itibaren Laçın şehrinin Kırgız ve Sarıbaba tepelerinde Ermeni silahlı grupları tarafından döşenmiş anti-personel mayınların tespit edildiği belirtildi.

Özel ekipler tarafından bölgede yapılan çalışmalar sonucunda alanda bulunan 1.318 PMN-E tipi anti-personel mayının güvenli bir şekilde çıkarılarak etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Ayrıca, mayınların II. Karabağ Savaşı’ndan sonra 2021'de Ermenistan'da üretildiğini de vurgulandı.

Azerbaycan’dan Laçın adımı: Bakü yönetiminin kontrolüne geçecek İkinci Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiri gereği geçici olarak Rus güçlerinin kontrolüne verilen, Laçın şehri ve Zabuh ile Sus köylerinin yer aldığı ‘Laçın koridoru’ adı verilen güzergahtan Ermeni ve Rus güçleri bu ayın sonuna kadar ayrılmaya hazırlanıyor.