Türkiye Gazetesi

Ukrayna topraklarında bulunan ve 4 Mart’ta Rusya'nın kontrolüne geçen Zaporijya Nükleer Santrali ile ilgili tartışmalar devam ederken, hem Rusya hem de Ukrayna karşılıklı olarak santrale yönelik saldırılar için birbirlerini suçluyorlar.

RUSYA'DAN ACİL TOPLANTI TALEBİ

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırılarını sürdürdüğünü öne sürerek BM'yi acil toplantıya çağırdıklarını bildirerek, "Ukrayna'nın, Zaporijya Nükleer Santrali'ne devam eden provokasyonlarıyla bağlantılı olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden, ‘Uluslararası barış ve güvenliğe tehditler’ gündem maddesiyle acil toplantı talep ettik" dedi.

Rusya'nın çağrısıyla BMGK'da TSİ 22:00'de toplantı yapılacağı açıklandı.

Rusya Zaporijya Nükleer santrali için kararını açıkladı: Askerler çekilmeyecek Ukrayna’da dün gerçekleşen tarihi zirvede Zaporijya Nükleer Santrali konusu da ele alındı. Santralin etrafında yaşanan çatışmalar nedeni ile endişelerin dile getirildiği açıklamalara Rusya’dan cevap geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Başkan Yardımcısı Ivan Nechayev, Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'nin silahsızlandırılması çağrılarını reddederek, “Silahsızlandırma santrali daha da savunmasız hale getirir” dedi.

Ukrayna'da Zaporijya Nükleer Santrali'nde askerler arasında çatışma Ukrayna'da bulunan ve Avrupa'nın en büyük santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali sahasında Rus askerleri ile Ukrayna askerleri arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışma sonucu santralde yangın başladı.