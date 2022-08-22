Türkiye Gazetesi

Rus basınına dağıtılan görüntülere göre, Dugina’nın öldürülmesi planını gerçekleştirdiği ifade edilen Ukrayna vatandaşı kadın yanında kızı ile 23 Temmuz’da Rusya’ya girişte arabasında yapılan sınır güvenlik kontrolünde görünüyor.

Diğer bir görüntüde ise Dugina’nın yaşadığı belirtilen evin önünde beklerken kameraya yansıyan kadın, kızıyla 21 Ağustos’ta Rusya sınırından Estonya’ya çıkışında sınırda araç kontrolü esnasındaki görüntülerde yer alıyor.

Ayrıca FSB, kadının kullandığı Mini Cooper marka aracın ayrı ayrı (sözde) Donetsk Halk Cumhuriyeti, Kazakistan ve Ukrayna plakalı haliyle yol kameralarına takılmış görüntüsü ve kadının sınır giriş kayıt ekran bilgisini paylaştı.

PUTİN’DEN DUGİNA’YA CESARET NİŞANI KARARI

Bu arada Kremlin’in internet sitesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, mesleki görevini yerine getirirken gösterdiği cesaret ve özveriden dolayı Tsargrad muhabiri Darya Dugina’ya ölümü sonrasında cesaret nişanı verilmesi kararını imzaladığı bildirildi.

'UKRAYNA ÖZEL SERVİSİ YAPTI'

Rus istihbaratı FSB, Dugina cinayetinin detaylarına ilişkin açıklamasında, "Suçun Ukrayna özel servislerince hazırlanıp işlendiği tespit edildi. Öldürme planı, 1979 doğumlu Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk tarafından gerçekleştirildi. Vovk, 12 yaşındaki kızıyla 23 Temmuz'da Rusya'ya gelerek bilgi toplamak için Dugina'nın yaşadığı apartmanda daire kiraladı." ifadelerine yer vermişti.

Vovk'un saldırıdan sonra kızıyla Rusya'nın Pskov bölgesi üzerinden Estonya'ya kaçtığı kaydedilirken, Rusya'ya giriş yaparken Donetsk Halk Cumhuriyeti plakası, Moskova'da Kazakistan plakası, ülke çıkışında ise Ukrayna plakası kullandığı aktarılmıştı.

Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın Moskova bölgesindeki Odintsovo kentinin yakınlarında 20 Ağustos'ta infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, araca patlayıcı cihazın yerleştirildiği ve araç seyir halindeyken patlatıldığı belirtilmişti. Arabanın Aleksandr Dugin'e ait olduğu ifade edilmişti.

Rusya'dan Dugina cinayetinin zanlısına ilişkin açıklama Rusya Federal Güvenlik Servisi, Darya Dugina’nın Moskova'da bombalı saldırıyla öldürülmesinin arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'de saldırıya ilişkin taziye mesajı yayınladı.