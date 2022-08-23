Türkiye Gazetesi

Avrupa’da yaşanan enerji krizinde liderler halkı açık açık uyarmaya başladı. Belçika Başbakanı Zeebrugge Limanı'nı ziyaretinde gazetecilere konuşan De Croo, artan enerji maliyetlerinin Belçika için uzun vadeli ekonomik güçlükler ortaya çıkardığını belirtti.

De Croo, ülkesinin bu zorlukların üstesinden geleceğine inandığını söylese de "Gelecek 5-10 kış zor geçecek. Avrupa genelinde oldukça zor bir durum var. Artan enerji fiyatları nedeniyle bazı sektörler ciddi sorunlarla karşı karşıya." dedi.

En kötüsüne karşı hazırlıklı olmak gerektiğini vurgulayan De Croo, durumu yakından takip ettiklerini dile getirdi.

ÜRETİM KAPASİTESİ YARI YARIYA DÜŞTÜ

Belçika ekonomisi, özellikle enerjiyi yoğun olarak kullanan sektörler başta olmak üzere artan enerji fiyatlarından etkilendi. Bazı sektörlerde üretim kapasitesinin yarı yarıya düşürüldüğü belirtiliyor. Ülkede doğal gazın yaklaşık dörtte biri sanayi tesislerinde kullanılıyor.

Romanya'da enerji krizi: Fabrika üretimi durdurdu Romanya’nın en büyük kimya tesisi Chimcomplex Borzeşti, artan enerji fiyatları nedeniyle 14 gün boyunca üretime ara verdiklerini duyurdu. Çalışanların iş sözleşmelerinin bu süre içinde askıya alındığı ve yürürlükteki yasal hükümler ile toplu iş sözleşmesine göre maaşlarının yüzde 75'inin ödeneceği belirtildi.

Almanya enerji krizine karşı alarmda: Türk firmalara soba siparişi yağıyor Enerji krizine çözüm arayışında olan AB ülkeleri elektrikli sobalara yönlendi. Gelecek kış mevsiminde doğal gaz sıkıntısı yaşaması beklenen Almanya'da elektrikli ısıtıcılara talep artarken, Türkiye'nin bu ülkeye ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 82 arttı.