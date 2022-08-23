Türkiye Gazetesi

Rusya ile yaşanan savaş nedeniyle Ukrayna’daki tahılların dünya pazarlarına güvenli bir şekilde ulaştırılması için Tahıl Koridoru hayata geçirilmişti. İmzalanan Ukrayna tahıl koridoru anlaşması için oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi, 27 Temmuz'da faaliyetine başlamıştı.

SÜRPRİZ BİR ŞEKİLDE GÖREVDEN AYRILDI

Merkezin koordinatörlüğüne de Tuğamiral Özcan Altunbulak getirilmişti. Ancak Yüksek Askeri Şura ve ardından gerçekleştirilen atama kararlarından sonra Tuğamiral Altunbulak, sürpriz bir şekilde emekliliğini istedi. NTV'nin haberine göre; Altunbulak'ın emeklilik gerekçesi olarak ailevi nedenleri gösterdiği öğrenildi.

Bakan Akar'dan tahıl koridoru ve terörle mücadele açıklaması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl koridoru ve terörle mücadele konularında açıklamalarda bulundu.