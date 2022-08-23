Türkiye Gazetesi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Türkiye’nin Rusya yakınlaşmasından rahatsız, her fırsatta yaptırım kartını kullanan ABD bu kez de Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği’ne (TÜSİAD) mektup gönderdi. Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Yardımcısı Adeyemo’nun Türk mevkidaşıyla görüştüğü ve “Rusya, Türkiye üzerinden yaptırımları delmeye çalışabilir” uyarısı yaptığı açıklanmıştı. Fakat bu açıklamadan günler sonra Adeyemo’nun yazılı olarak da Türkiye’yi uyardığı ortaya çıktı.

ABD’DEN YAPTIRIM TEHDİDİ

ABD'nin Türkiye'yi tehdit ettiği mektupta şu ifadeler yer alıyor:

“ABD’nin uyguladığı yaptırımlara maruz kalan kişi ve kuruluşlara destek gösteren herkes ABD yaptırımlarına maruz kalır. Türk bankaları yaptırım uygulanan Rus bankalarıyla, aynı ABD bankalarıyla olduğu gibi bir ilişki kuramaz. Türk şirketler eğer yaptırım uygulanan Ruslarla iş yaparsa ABD yaptırımları uygulanabilir.”

MEKTUBA CEVAP GELMEDİ

ABD Hazine Bakanlığı, Moskova ile güçlü bağı olan NATO müttefiki Türkiye’ye tek taraflı baskı uygulamaya devam ediyor. Wall Street Journal bu mektup ile ilgili olarak Ankara’ya danıştığını fakat Dışişleri Bakanlığı’ndan bu mektuba bir cevap gelmediğini duyurdu.

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