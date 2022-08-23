Türkiye Gazetesi

Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han, bir yargıcı tehdit ettiği konusundaki suçlamalarla karşı karşıya kaldı. İslamabad Yüksek Mahkemesi, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisi lideri Han'ı mahkemeye çağırdı. Kadın bir yargıca yönelik ifadeleriyle ilgili Han, 31 Ağustos'ta mahkemeye bekleniyor. Uzmanlar, Han'ın seçeneklerinin sınırlı olduğunu ve yargıç Zeba Çaudri'ye yönelik ifadeleri sebebiyle "özür dilerse cezadan kurtulabileceğini" belirtiyor.

“SİYASETTEN ÖMÜR BOYU MEN EDİLEBİLİR”

Eski Başbakan, mahkum edilmesi halinde Pakistan yasaları gereği siyasetten ömür boyu men edilebilir. Han, siyasi kariyerinde 2'nci defa mahkemeye çağrılıyor. PTI lideri, 1993'te genel seçimlerin özgür ve adil yapılmasını sağlamadığı gerekçesiyle yargının işleyişini "utanç verici" olarak nitelendirmişti. Anayasa Mahkemesi tarafından çağrılan Han, daha sonra affedilmişti.

POLİS VE YARGICI TEHDİT ETTİ

Pakistan'da parlamentoda, 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü. Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti. Han hakkında 21 Ağustos'ta, "polis ve yargıcı tehdit ettiği" gerekçesiyle Terörle Mücadele Yasası kapsamında emniyet işlemi başlatılmıştı.

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