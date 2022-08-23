Türkiye Gazetesi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6 şiddetinde depremin Sumatra Adası'ndaki Pagar Alam şehrinin 117 kilometre güneyinde ve 58,8 kilometre derinlikte olduğunu duyurdu.

TSUNAMİ PANİĞİ

Görgü tanıklarının aktardığına göre, deprem anında bölgedeki insanlar, tsunami korkusuyla paniğe kapılıp evlerini terk etti ve daha yüksek bölgelere koştu.

Bölge sakinlerine daha sonra ilgili kurumlardan tsunami tehlikesinin olmadığı yönünde mesajlar gönderildi.

Bu arada, Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu depremin büyüklüğünü 6,5 olarak açıkladı ancak tsunamiyi tetikleyemeyecek kadar derinde olduğunu belirtti.

Depremin ardından can kaybı ya da maddi hasar bildirilmedi.

17 YIL ÖNCEKİ KORKUYU YAŞADILAR

2004 yılında Hint Okyanusu’nda meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem dev bir tsunamiye yol açmış ve 230 bin kişinin ölümüne neden oldmuştu.

Son 40 yılın en büyük felaketi olarak tarihe geçen tsunami felaketi, aralarında Endonezya, Tayland, Hindistan, Sri Lanka, Bangladeş, Myanmar, Malezya ve Maldivler’in bulunduğu 14 ülkede 5 milyona yakın insanı da evsiz bıraktı.

Tsunami'de yaklaşık 260 bin kişi hayatını kaybetti Büyük depremlerin ardından oluşan ölümcül tabiat olayı tsunamiler, son 100 yılda 250 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Endonezya'da 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaleti açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.