Türkiye Gazetesi

Çin’in güneyinde yer alan Guangdong eyaletini perşembe günü Ma-on Tayfunu’nun vurması bekleniyor.

ACİL DURUM 3. SEVİYEYE YÜKSELTİLDİ

Guangdong Meteoroloji Bürosu, yarın akşam saatlerinden cuma gününe kadar Guangdong'un orta ve güney kesimlerinde kuvvetli rüzgarlar ve sağanak yağış tahmininde bulunurken, eyalette acil durum müdahale seviyesi 3’e yükseltildi.

Guangzhou Grup tarafından yapılan açıklamada, bölgede etkili olması beklenen kötü hava koşulları nedeniyle perşembe günü bazı tren seferlerinin yanı sıra Guangzhou ile Shenzhen'i birbirine bağlayan yüksek hızlı tren seferlerinin askıya alındığı duyuruldu.

HONG KONG'DA DA YÜKSEK ALARM DÜZEYİNE GEÇİLDİ

Öte yandan, tayfundan etkilenmesi beklenen Hong Kong'da tayfuna karşı yüksek alarm düzeyine geçildi.

Hong Kong Gözlemevi, kentin 800 kilometre doğusundan yaklaşan şiddetli tropik fırtına nedeniyle 1. derece tayfun uyarısı yayımladı.

Saatte 25 kilometre hızla kuzeybatıya, İnci Nehri Deltası'na doğru hareket eden tayfunun, yarından hafta sonuna dek Çin'in güney kıyılarını etkilemesi bekleniyor.

Çin'de acil durumlar için 4 kademeli bir acil müdahale sistemi var ve Seviye 1 en yüksek seviyedir.

Filipinler'de Rai Tayfunu’nun bilançosu ağırlaşıyor Filipinler'de büyük yıkıma yol açan Rai Tayfunu'nda hayatını kaybedenlerin sayısının 375'e yükseldiği açıklandı.

Şanghay'da korku gecesi: Tayfun karaya çıktı! Selin vurduğu Çin, şimdi de tayfun ile mücadele ediyor. Şanghay'da hasara yol açan tayfun, adım adım ilerliyor. Yetkililer, şehirde yaşayan 26 milyon kişiye bu gecenin zor geçeceğini söylüyor.

Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de can kaybı 196'ya çıktı Filipinler'in orta ve güneydoğu kesimlerini Rai Tayfunu vurdu. Tayfundan 780 bin kişi etkilendi. Birçok bölgede elektrik kesintisi yaşandı. Yolların ve evlerin yıkıldığı afette can kaybı 196'a çıktı.