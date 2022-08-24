Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Avrupa ülkeleri bir süredir aşırı sıcaklar ve kuraklıkla boğuşuyor. Avrupa Birliği Komisyonunun Ortak Araştırma Merkezi, kıtanın son 500 yılın en kurak dönemini geçirdiğini açıkladı. Avrupa Birliği Küresel Kuraklık Gözlemevi de kuruyan nehirlerin ve azalan su kaynaklarının tarımda verimi azalttığını, santrallerde enerji üretimini olumsuz etkilediğini rapor etti. İtalya, İspanya, Portekiz, Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, İrlanda, Lüksemburg, Romanya ve Macaristan’ın yanı sıra AB üyesi olmayan ülkeler İngiltere, Sırbistan, Ukrayna ile Moldova’nın topraklarının çoğunda kuraklık tehlikesi devam ediyor. Fransa’da kuraklık yüzünden 10 milyonun üzerinde evde çatlak oluştu. Kıtanın yüzde 17’si kırmızı alarm verirken umutlar kasım yağışlarında... Dünyanın batısı kururken doğusu ise güneşe hasret. Muson yağmurları Hindistan’da 50 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Aşırı yağışlardan etkilenen 120 bin kişi tahliye edildi. Dost ve kardeş ülke Pakistan’da durum daha vahim... 14 Haziran’dan bu yana 1,8 milyon kişi selden olumsuz etkilendi. İki ayda 777 kişi hayatını kaybetti. Bu arada kuraklık elektrikli otomobil sektörünü sekteye uğrattı. Dünyanın tedarik üssü Çin, diğer Asya ülkelerine nazaran son 60 yılın en sıcak yazını geçiriyor. Lityum üretiminin yaklaşık beşte birinin kaynağı olan Sichuan eyaletinde elektrik kısıtlamalarına gidildi. Bu da üretimi vurdu. Birçok otomobil devi, fabrika kapattı, teslimatlarını geciktireceğini duyuruldu.

ALPLERDEKİ BUZULLAR YARI YARIYA ERİDİ

Zürih Federal Teknoloji Enstitüsünün internet sitesinde yer alan bir araştırmada, İsviçre Alplerindeki buzulların 1931’den 2016’ya kadarki değişimi, eski ve yeni fotoğraﬂ ar kıyaslanarak incelendi. Araştırmada, bu zaman aralığında Alplerdeki 1.400 civarındaki buzulun toplam hacmini yarı yarıya kaybettiği belirlendi. İklim değişikliğinin buzul erimelerini hızlandırdığına dikkat çekilen araştırmada, sadece 2010’dan 2016’ya kadar buzulların yüzde 12 eridiği aktarıldı.

İklim değişikliği cilt kanseri sebebi Uzmanlar, kavurucu yaz sıcaklıklarının melanom ve diğer ölümcül kanserlerin oranını artıracağı iddiasında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 130 sözleşmeli personel alacak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 130 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Personel alım ilanının şartları ve detayları belli oldu...