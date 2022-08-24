Türkiye Gazetesi

ABD ordusu Deyr el Zor'da Devrim Muhafızları'yla bağlantılı hedeflere dün saldırı düzenlediğini bildirdi. 15 Ağustos’ta Suriye’deki bir ABD üssüne düzenlenen İHA saldırısına da değinilen açıklamada operasyonun amacının İranlı grupların Suriye'de ABD güçlerini hedef almasını engellemek olduğu kaydedildi. İran Devrim Muhafızlarına bağlı grupların kullandığı altyapı tesislerinin de hedef alındığı kaydedilen açıklamada, saldırı sonucu can kaybının olup olmadığı ifade edilmedi. Ordu sözcüsü Joe Buccino, saldırıları "orantılı" olarak niteleyerek "Emir doğrudan Başkan Biden'dan geldi" dedi. Operasyonun nasıl bir araçla düzenlendiği konusunda da ayrıntı verilmedi.

SALDIRILARIN ZAMANI MANİDAR

Saldırının, İran'la nükleer anlaşmanın canlandırılması yönünde çabaların sürdüğü bir dönemde yaşanması dikkat çekti. Suriye'ye son dönemde hava saldırılarını artıran İsrail, nükleer anlaşmaya karşı çıkıyor. ABD daha önce de Suriye ve Irak'ta İran'la bağlantılı gruplara hava operasyonları düzenlemişti. ABD savaş uçakları geçen yıl haziranda Suriye'de ve Irak'ta İranlı gruplara ait olduğu söylenen silah depolarını vurmuştu.

İRAN BEŞER ESAD YÖNETİMİNE DESTEK VERİYOR

Suriye'de omurgasını terör örgütleri PKK/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne destek veren ABD'nin ülkede yaklaşık 900 askeri bulunuyor. Beşar Esad yönetimine destek veren İran'ın da ülkede birçok askeri bulunuyor. İran basını, Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri komutanlarından General Ebulfazıl Alicani'nin bu hafta Suriye'de şehit düştüğünü açıklamıştı.

ABD TÜRKİYE’NİN OLASI SURİYE OPERASYONUNA KARŞI

Suriye hükümeti, geçen hafta ABD'ye askeri güçlerini derhal ve koşulsuz olarak ülkeden çekme çağrısı yapmıştı. Öte yandan ABD, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yeni operasyon düzenlemesine karşı çıkıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, önceki gün düzenlediği basın toplantısında, Washington'ın Türkiye-Suriye sınırında yaşanan gerilimden büyük endişe duyduğunu belirterek "ABD, tüm tarafları ateşkes hatlarını korumaya çağırıyor" demişti.

Bakan Akar'dan olası 'Suriye operasyonu' açıklaması: Türkiye'nin en doğal hakkıdır Bakan Akar kabine toplantısının ardından gazetecilerin "Suriye'ye olası bir operasyon gerçekleşecek mi?", "Abdülhamid Han sondaj gemisine Yunanistan'ın bir tacizi oldu mu?" sorularını cevapladı. Akar, "Türkiye'nin en doğal hakkıdır" diyerek, "Operasyon zaten oluyor, zaten olacak. Her şeyin bir yeri, bir zamanı var. Taktiği var, tekniği var mühendisliği var, matematiği var" ifadelerini kullandı.