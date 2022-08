Türkiye Gazetesi

ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü nedeniyle bir açıklama yaptı. Açıklamada sözlerine yer verilen ABD Başkanı Joe Biden, "Tüm Amerikalılar adına Ukrayna halkının Bağımsızlık Gününü kutluyorum. Son altı ayda Ukraynalılar olağanüstü cesaretleri ve özgürlüğe bağlılıklarıyla dünyaya ilham verdiler. Rusya'nın Ukrayna'yı kapsamlı bir şekilde işgali karşısında kararlı ve güçlü kaldılar ve bugün sadece geçmişin bir kutlaması değil, aynı zamanda Ukrayna'nın gururla egemen ve bağımsız bir ulus olarak kaldığını ve öyle kalacağının da teyididir" şeklinde konuştu.

Joe Biden, açıklamısını şu sözlerle sürdürdü: "Amerika Birleşik Devletleri, egemenliğini savunmak için mücadeleye devam eden Ukrayna halkını desteklemeye kararlıdır. Bu taahhüdün bir parçası olarak, bugüne kadarki en büyük güvenlik yardımı duyurmaktan gurur duyuyorum; Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi aracılığıyla sağlanacak yaklaşık 2,98 milyar dolarlık silah ve teçhizat."

UKRAYNA'YA DEVASA YARDIM

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamanın devamında ise, "Ukrayna; hava savunma sistemleri, topçu sistemleri, mühimmat, insansız hava aracı sistemleri ve radarlar alacak. Yeni yardımlar Ukrayna'nın uzun vadede kendini savunmaya devam etmesini sağlayacak" ifadelerine yer verildi.

Açıklama, "Binlerce kişinin öldüğü veya yaralandığı, milyonlarca kişinin evlerini terk ettiği ve pek çok kişinin Rus vahşeti ve saldırılarına kurban gittiği bu bağımsızlık gününün birçok Ukraynalı için buruk olduğunu biliyorum. Ancak altı aydır aralıksız devam eden saldırılar, Ukraynalıların kendilerine, ülkelerinde ve otuz bir yıllık bağımsızlıklarına duydukları gururu daha da güçlendirdi. Bugün ve her gün, otokrasiyi harekete geçiren karanlığın, her yerde özgür insanların ruhlarını aydınlatan özgürlük aleviyle boy ölçüşemediğini ilan etmek için Ukrayna halkının yanındayız. Gururlu Ukraynalı-Amerikalılar da dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'yı on yıllar boyunca demokratik, bağımsız, egemen ve müreffeh bir devlet olarak kutlamaya devam etmeyi dört gözle bekliyor." şeklinde noktalandı.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Ukrayna’daki ilerleyişi bilinçli yavaşlattık Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’daki saldırıların uzun sürmesi nedeniyle açıklamalarda bulundu. Şoygu, Ukrayna’da "özel askeri operasyondaki saldırıları, sivil kayıpları en aza indirmek için bilinçli yavaşlattıklarını söyledi.

