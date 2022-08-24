Türkiye Gazetesi

Sıcak havalar dünya genelinde etkisini şiddetli bir şekilde gösteriyor. Sıcak hava nedeiyle ölümlerin dahi gerçekleştiği şu dönemlerde sıcak havalardan hayvanlarda bir hayli etkilendi. Tayland'da Fil seyisi olarak bilinen bakıcı, Pom Pam adlı 20 yaşındaki bir erkek fil tarafından öldürüldü.

Polis memurları, hayvanın defalarca dişlerini geçirdiği 32 yaşındaki Supachai Wongfaed'in ikiye ayrıldığını söyledi.

UZAKTAN MÜDAHALE YAPILDI

Thaiger'in haberine göre, bakıcının öldürülmesi olay yerine çağrılan hayvancılık görevlileri, kurtarma ekiplerinin Supachai'nin cesedini alabilmesi için fili 500 metre uzaklıktan sakinleştirici bir okla vurdu.

SAHİBİNE KIZGIN OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Polis memurları filin, Tayland'ın güneyindeki Phang Nga ilindeki bir arazide sıcak havada kauçuk ağacı taşıttığı için sahibine kızgın olduğunu düşünüyor. Geçen ay Nakhon Sri Thammarat ilinde bir fil, dişlerini geçirdiği bakıcısını öldürdü ve cesedinin başında saatlerce bekledi.

Yerel halk polise, filin işten dolayı strese girdiğinden şüphelendiklerini söyledi. Filler nazik doğalarıyla bilinirler ama kendilerini taciz edilmiş, savunmasız veya tehdit altında hissettiklerinde saldırganlaşabilirler.

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