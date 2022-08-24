Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, 16 Ağustos'ta koronaya yakalnmıştı. Karantinaya alınan First Lady'nin test sonucu 21 Ağustos'ta negatife dönmüştü. Bugün sağlık durumuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

YENİDEN KARANTİNADA

Jill Biden'ın İletişim Direktör Yardımcısı Kelsey Donohue "First Lady'de korona semptomları yeniden görülmeye başladı. Tes sonucu pozitif çıkınca yeniden karantinaya girdi" dedi.

BAŞKAN BIDEN DA BİR NEGATİF, BİR POZİTİF OLMUŞTU

Öte yandan, ABD Başkan Joe Biden, 21 Temmuz'da koronavirüse yakalanmıştı. Biden, 27'sinde testi negatife dönmüş fakat 30 Temmuz'da yine pozitif çıkmıştı. Biden'ın 6 ve 7 Ağustos'ta yaptırdığı testleri negatif sonuçanlaması ile karantina süreci sona ermişti.

ABD Başkanı Joe Biden duyurdu: Ukrayna'ya yaklaşık 3 milyar dolarlık silah yardımı Rusya işgali altındaki Ukrayna'ya ABD'den silah ve savunma yardımı yapılacak. ABD Başkanı Joe Biden, 'Bağımsızlık Günü' dolayısıyla Ukrayna'ya 2,98 milyar dolarlık silah ve savunma yardımı yapacaklarını duyurdu.

Biden imzaladı: Yüz milyarlarca dolarlık Enflasyon Azaltma Yasası devrede ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlenen törenle Enflasyon Azaltma Yasası'nı imzaladı. Biden, Yasayı "ABD tarihindeki en önemli yasalardan biri" olarak nitelendirdi. Biden yasayı, ‘ABD tarihindeki en önemli yasalardan biri’ olarak nitelendirdi.

ABD First Lady'si Jill Biden koronavirüse yakalandı ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüsü atlatmasından sonra eşi Jill Biden'ın korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.