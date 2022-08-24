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Zelenskiy duyurdu: Rusya tren istasyonunu vurdu! 15 ölü, 50 yaralı
24.08.2022 - 21:32 | Son Güncelleme: 24.08.2022 - 22:00
Türkiye Gazetesi
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın düzenlediği roket saldırısında Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk'in yaklaşık 145 kilometre batısındaki Chaplyne kasabasında bir tren istasyonunun isabet aldığını belirterek, saldırıda en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : rusya saldırı,
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