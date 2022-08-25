Türkiye Gazetesi

Söz konusu ziyaretin, Başbakan’ın, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için insansız gözetleme ve füze sistemleri dahil yeni destek paketini duyurmasıyla gerçekleştiği be

lirtilen açıklamada, “54 milyon sterlinlik 2000 son model insansız hava aracı ve gezici mühimmat paketi, Ukrayna’nın işgalci Rus güçlerini daha iyi takip etmesini ve hedeflemesini sağlayacak.” denildi. Johnson’a İngiltere’nin Ukrayna’nın özgürlüğüne verdiği sıkı destek nedeniyle “Özgürlük Nişanı” takdim edildi.

Boris Johnson, servet kazandıran eski işine geri dönebilir İngiltere başbakanlığından istifa eden Boris Johnson'ın eski mesleği gazeteciliğe dönebileceği iddia edildi. Köşe yazarlığından servet kazanan Johnson'a Daily Mail'in teklif götürdüğü belirtildi. Üniversiteden mezun olduktan sonra The Times'ta gazeteci olarak çalışmaya başlayan eski başbakanın yalan haber nedeniyle kovulduğu biliniyor.