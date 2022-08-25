Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği kazanın yankıları devam ediyor. Kobe Bryant’ın eşi Vanessa Bryant, enkaz alanında çekilen fotoğraflar nedeniyle tazminat talebinde bulunmuştu. Söz konusu davada karar çıktı.

Bryant'ın 9 kişinin öldüğü kaza bölgesinde çekilen fotoğraflara ilişkin açtığı davada mahkeme, ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles Country Belediyesi aleyhine tazminata hükmetti.

16 MİLYON DOLAR TAZMİNAT ALACAK

Mahkeme, polis ve itfaiyecilerin helikopterin düştüğü bölgede çektikleri fotoğrafların ailede duygusal zarara yol açtığı gerekçesiyle Bryant'a 16 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

“O FOTOĞRAFLARI GÖRMEK İSTEMİYORUZ”

Byrant, ifadesinde, çocuklarının ve kendisinin, fotoğrafları sosyal medyada görme korkusuyla yaşadıklarını belirterek büyük stres altında olduklarını vurguladı.

Fotoğrafların kendisi ve ailesine zarar verdiğini ifade eden Bryant, "O fotoğrafları görmek istemiyorum. Kocamı ve kızımı eski halleriyle hatırlamak istiyorum" dedi.

Öte yandan, mahkeme, aynı kazada eşini ve çocuğunu kaybeden Chris Chester'in de 16 milyon dolar tazminat alacağını duyurdu.

Kobe Bryant’ın hayatını kaybettiği helikopter kazası "mekansal yönelim bozukluğundan" kaynaklanmış olabilir ​ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından yapılan açıklamada, Kobe Bryant ve kızının da aralarında bulunduğu 9 kişinin ölümüne neden olan helikopter kazasının büyük ihtimalle pilotun "mekansal yönelim bozukluğundan" kaynaklandığı belirtildi.

Basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın vefatının ardından bir yıl geçti Amerikan Basketbol Ligi'nde 20 yıl boyunca giydiği Los Angeles Lakers formasıyla sayısız başarı ve rekora imza atan Kobe Bryant'ın, ölümünün üstünden bir yıl geçti.