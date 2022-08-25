Türkiye Gazetesi

Suriye’nin Deyrizor ilinde İran destekli yabancı terörist grupların varlık gösterdiği bölgelerden ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer VE Kuniko gaz sahalarına roket saldırıları yapıldı. Saldırılarda gaz sahasında herhangi bir zayiat olmadı.

ABD güçleri roketlerin geldiği yöne topçu ve roket atışı düzenledi. Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

Deyrizor'da ABD ile İran destekli terörist grupların varlık gösterdikleri bölgeler ise son dönemde sık sık hedef alınıyor.

Türkiye’nin olası operasyonuna karşı çıkan ABD, Suriye’yi vurdu Türkiye, Suriye’nin kuzeyine yönelik harekat sinyali vermişti. Ankara hazırlıklarını sürdürürken yaptığı açıklamalarla sürekli olası Suriye operasyonuna karşı çıkan ABD’den beklenmedik bir hamle geldi. Esad rejimiyle yakınlığıyla bilinen Washington, Beşar Esad yönetimine destek veren İran'la bağlantılı hedefleri vurdu. Ordu sözcüsü Joe Buccino, saldırı emrinin direkt Başkan Biden'dan geldiğini kaydetti.

Çavuşoğlu Suriyeli muhaliflerle görüştü: Acil bir ateşkes sağlanmalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye muhalefet liderleriyle bir araya geldi. Çavuşoğlu, muhalefetin siyasi sürece katkısını desteklediklerini söyleyerek, “Suriye genelinde acil bir ateşkesin sağlanması” gerektiğini dile getirdi.