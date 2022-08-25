Türkiye Gazetesi

Rusya Yasal Enformasyon internet portalında yayımlanan karara göre, Putin, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri personel sayısının, 1 milyon 150 bin 628'i asker olmak üzere 2 milyon 39 bin 758 kişi olacak şekilde oluşturulması emri verdi.

Yeni karara göre, Rus ordusundaki asker sayısı 2023'ün başına kadar 137 bin daha artacak. Bir önceki, 17 Kasım 2017'deki karara göre, Rusya Silahlı Kuvvetlerinde 2018 yılının başına kadar 1 milyon 13 bin 628’i asker olmak üzere toplam 1 milyon 902 bin 758 personel oluşturulması talimatı verilmişti.

Ukrayna ölen Rus asker sayısını açıkladı Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Savaşın başından bu yana yaklaşık 33 bin 600 Rus askeri öldürüldü” denildi.

Rus askeri Ukraynalı anne kıza yardım etmek istedi bedelini canıyla ödedi Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişiminde tam bir trajedi yaşanıyor. Kharkiv şehrinde işgalden kaçmaya çalışan Ukraynalı bir anne kıza yardım etmek isteyen Rus askerinin ise merhametinin bedelini canıyla ödemek zorunda kaldı. Saldırıda Ukraynalı anne ve Rus askeri hayatını kaybetti.

Rus askerleri ölüme tank üzerinde piknik yaparken yakalandı! Ukrayna kamikaze dron ile vurdu Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi 4. aya yaklaşıyor. Ukrayna, Rus askerlerinin tankın piknik yaptıkları sırada kamikaze dron ile saldırması sonucu alev topuna döndü.